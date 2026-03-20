Tra gli eventi più importanti che si sono verificati nella puntata del 20 marzo di Uomini e Donne c’è stata l’uscita di scena di una coppia, che ha deciso di lasciare la trasmissione insieme. Poi non sono mancate discussioni accese e blocchi estenuanti.

Atlanta e Lanfranco lasciano Uomini e Donne insieme, liti estenuanti al Trono Over

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un lungo ed estenuante blocco che ha visto come protagonisti, ancora una volta, Sabrina Zago e Nicola. Tutto è partito da un filmato in cui il cavaliere si è avvicinato alla donna dopo la scorsa puntata. Da lì si è aperta una discussione molto lunga, durante la quale i due non hanno fatto altro che accusarsi reciprocamente e dare versioni contrastanti di quanto accaduto tra di loro. Dopo una lite durata circa 20 minuti, che non ha portato a nulla, si è passati a parlare delle nuove conoscenze dei due protagonisti. Nicola sta uscendo con Giada, con cui ci sono stati dei baci e degli abbracci. Sabrina è intervenuta dicendo che i due ometteranno altri dettagli in futuro in quanto il loro scopo è rimanere nel programma il più a lungo possibile. La Zago, dal canto suo, sta uscendo con Davide, ma la conoscenza è agli albori ed entrambi ci stanno andando con i piedi di piombo.

Successivamente a questo blocco logorante, sono stati invitati a centro studio Atlanta e Lanfranco. I due stanno uscendo insieme da un po’ di tempo, sta di fatto che hanno preso un’importante decisione. Atlanta ha letto una lettera molto toccante al suo interlocutore in cui, alla fine, gli ha manifestato la sua intenzione di uscire dal programma insieme a lui. Il gesto della donna ha colpito molto i presenti, che infatti sono scoppiati in un forte applauso. Il cavaliere, naturalmente, non ha potuto fare altrimenti se non accettare la proposta della donna, così i due hanno fatto il loro ultimo ballo a centro studio ed hanno lasciato il programma insieme.

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Lite tra Elena e Dario, lei fa un’uscita infelice

L’attenzione si è poi spostata su Elena e Dario. Tra i due la conoscenza è giunta ad un punto di stallo in quanto lui è stato un po’ troppo opprimente nei riguardi della dama. Il suo atteggiamento ha smorzato un po’ l’interesse di Elena che, infatti, si è irrigidita nei suoi riguardi. In studio i due hanno avuto uno scontro, in quanto non sono riusciti ad arrivare ad un punto d’incontro. La dama ha confessato di essere giunta al punto di voler interrompere la conoscenza con il cavaliere in quanto crede che i due viaggino su due lunghezze d’onda differenti. Lui non ha accolto silenziosamente la decisione della sua interlocutrice, sta di fatto che tra di loro è proseguita la discussione, fino al punto in cui lei ha avuto un’uscita infelice. Nello specifico, Elena ha confessato di aver pagato sempre lei durante le uscite.

Dinanzi a queste parole, il pubblico da casa si è molto scaldato, arrivando ad accusare la donna di essere davvero meschina, ragion per cui Dario farebbe bene a lasciar perdere. Al termine dello scontro, per Elena è arrivato un nuovo cavaliere, che lei ha deciso di non tenere in quanto non attratta da lui. Dario, dal canto suo, ha ammesso di essere nel programma solamente per la dama quindi, se le cose con lei non sono andate in porto, lui preferisce andare via. Il suo gesto è stato accolto con un forte applauso dai presenti in studio, mentre Elena è uscita certamente sfavorita da questo confronto.