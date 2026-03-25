Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, a Uomini e Donne si è partiti da un momento di confronto tra Matteo Stratoti, Sara Gaudenzi, Alessio Rubeca e Ciro Solimeno. Poi si è passati al Trono Over, con uno scontro acceso tra Marina Brochetta ed Elisabetta Gigante, e non solo, anche un altro cavaliere è stato al centro di polemiche.

Matteo Stratoti si scusa dopo la quasi rissa dietro le quinte di UeD: cosa ha detto e le reazioni

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Sara Gaudenzi. Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato inerente il post puntata di ieri, durante il quale si è verificato lo scontro tra Matteo Stratoti, Ciro Solimeno e Alessio Rubeca. Non è stata mandata in onda la quasi rissa, con tanto di malore della Gaudenzi, ma solo una piccola parte della lite. Oggi, in studio, Matteo si è voluto scusare con tutti per i toni adoperati. Il giovane si è scusato anche con Ciro per l’aggressività mostrata nei suoi confronti, e il tronista ha accettato le scuse.

Successivamente, poi, ha preso la parola Sara Gaudenzi, la quale ha fatto un discorso a Matteo durante il quale gli ha detto di modificare alcuni aspetti del suo carattere, come la sua aggressività, in quanto non è una caratteristica che le piace. Gli opinionisti hanno preso la parola per spezzare una lancia in favore di Matteo. Gianni Sperti ha detto di reputare errato il voler dipingere il giovane come un mostro, poiché non lo è, inoltre, ha anche accusato Ciro e Alessio di averlo provocato. In merito a Sara, gli opinionisti l’hanno invitata ad eliminare Matteo se non le piacciono i suoi modi lei, però, non l’ha fatto.

Marina sbotta contro Elisabetta Gigante, Maria De Filippi attacca Stefano

L’argomento, dunque, è stato archiviato per il momento, e si è passati a parlare del Trono Over. Alessio Pili Stella sta continuando ad uscire con Debora, la quale ha ricevuto il numero anche di Edoardo, che ha deciso di accettare, ma i due non si sono ancora sentiti. Edoardo, dal canto suo, sta sentendo ancora Paola, con cui è in corso un rapporto piuttosto complicato. Per il cavaliere è arrivata anche una nuova dama, che lui non ha voluto tenere. La parola è poi passata a Marina, che ha dichiarato di voler interrompere la conoscenza con Stefano poiché crede che lui sia interessato ad Elisabetta Gigante.

Tra le due donne, poi, c’è stata una discussione, in quanto Marina ha dato della perfida ad Elisabetta accusandola di non essere interessata a nessuno e di essere tornata in studio solo per seminare discordia. Il clima, poi, è diventato teso anche contro Stefano a causa delle sue dichiarazioni incoerenti. Maria, infatti, ha detto di aver appreso dalla redazione che Stefano abbia rivelato di voler risentire Elisabetta, ma lui ha negato, salvo poi ammettere la verità, confermando le parole della conduttrice. Il suo modo di fare poco limpido non è piaciuto alla conduttrice, che non ha esitato a farglielo presente.