Nel corso della puntata andata in onda ieri a Uomini e Donne, Cinzia Paolini è stata presa di mira da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che l’hanno accusata di sfruttare la sua popolarità ottenuta grazie a Mediaset per fare serate nei locali. A riprova di questo, Tina ha riportato un video nel quale si vedeva Cinzia ballare su un cubo dopo essere stata presentata dallo speaker come un personaggio popolare di Mediaset. Dopo la messa in onda della puntata, però, Cinzia ha pubblicato dei contenuti sui social contro gli opinionisti volti ad evidenziare la loro disparità nel trattare i protagonisti della trasmissione a seconda delle loro specifiche simpatie o antipatie.

Lo sfogo di Cinzia Paolini sui social dopo gli attacchi di Gianni e Tina a Uomini e Donne

Cinzia Paolini viene spesso bersagliata a Uomini e Donne, soprattutto ultimamente. Gli opinionisti ritengono che la dama non sia affatto interessata a trovare l’amore nella trasmissione, quanto piuttosto ad avere visibilità da poter sfruttare al di fuori per partecipare a serate e fare sponsorizzazioni. Una volta conclusa la messa in onda della puntata in questione, Cinzia ha pubblicato sui social dei video dell’influencer Opinionista Social, il quale ha accusato Gianni e Tina di prendere di mira solo Cinzia quando, in realtà, anche altri protagonisti della trasmissione sono apparsi su delle locandine volte a pubblicizzare eventi e serate.

In particolare, i riferimenti sono andati ad Armando Incarnato che, ormai, non fa più parte della trasmissione, ma non solo. Anche Sabrina Zago è stata spesso ospitata ad eventi e presentata come un volto proveniente da Uomini e Donne. A conferma di ciò, Cinzia ha riproposto sul suo account delle locandine in cui l’immagine di Sabrina era in bella mostra per pubblicizzare una pizzeria e un locale notturno. La rabbia di Cinzia è scaturita dal fatto che Gianni Sperti e Tina Cipollari abbiano totalmente ignorato queste segnalazioni, soffermandosi solamente sulle cose che riguardano lei.

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Cinzia fa una “minaccia” sui social? Cosa ha scritto

L’umore di Cinzia Paolini, dunque, non è dei migliori ultimamente in quanto gli attacchi che sta ricevendo a Uomini e Donne stanno diventando sempre più forti e insopportabili per lei. Nonostante questo, però, la donna è molto attiva sui social, dove spesso ringrazia le persone che la stanno sostenendo in questo momento così complesso per lei, ma non solo. La donna sta pubblicando anche svariate foto e video nelle quali cerca di sfoderare la sua sensualità che, in parte viene apprezzata, in parte criticata e svilita. Proprio in uno dei suoi ultimi post su Instagram, Cinzia ha mostrato degli scatti corredati dalla didascalia “Prima della tempesta”. Al momento non si sa a cosa si sia riferita la Paolini. C’è chi crede che la donna stia preparando una sfuriata da fare a Uomini e Donne nel corso delle prossime registrazioni, ma potrebbe anche trattarsi di altro. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.