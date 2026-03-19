Nella puntata del 19 marzo 2026 di Uomini e Donne Tina Cipollari ha attaccato Cinzia Paolini facendole fare una gaffe. Alessio Pili Stella e Debora hanno nuovamente discusso, poi lui ha spiazzato tutti con una decisione. Per quanto riguarda Sara Gaudenzi, la tronista ha avuto uno sfogo.

Imbarazzo per Cinzia Paolini a UeD, Alessio e Debora chiudono, lui ci riprova con Rosanna

Oggi nella puntata andata in onda di Uomini e Donne c’è stato un momento molto esilarante che ha riguardato Cinzia Paolini. Tina Cipollari ha fatto mandare in onda un filmato in cui la donna si è fatta presentare in un locale come un volto noto di Mediaset, e poi ha ballato su un cubo in maniera piuttosto sensuale. Dopo la messa in onda del filmato, gli opinionisti hanno attaccato la dama accusandola di essere nel programma solo per avere visibilità e andare a fare le serate nei locali. Cinzia, dal canto suo, si è difesa dicendo che quella sera fosse il suo compleanno, dunque ha voluto semplicemente organizzare una serata in un locale in compagnia delle persone a lei care. Il punto di vista degli opinionisti, però, non è cambiato, mentre Maria De Filippi è apparsa più comprensiva.

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti di nuovo Alessio Pili Stella e Debora. La donna ha avuto uno sfogo dopo la scorsa puntata di Uomini e Donne. Successivamente, poi, si è scontrata dietro le quinte con Arnaldo, il quale è rimasto molto deluso dell’avvicinamento tra la donna e Alessio. In studio, poi, Pili Stella ha commentato il livore manifestato da entrambi i protagonisti asserendo di essere convinto che tra di loro ci sia stato molto di più di un bacio, ma i due hanno negato. La conduttrice, poi, ha preso la parola per prendere le difese di Debora. Nello specifico, la De Filippi ha detto di comprendere Debora per le sue omissioni, in quanto l’ha fatto per difendere il suo rapporto con Arnaldo. Dopo l’uscita con Alessio, la donna si sarebbe resa conto di non volere lui, ma l’altro. Ad ogni modo, Arnaldo è stato irremovibile, sta di fatto che ha interrotto la conoscenza con la dama. Anche con Alessio la frequentazione non è andata avanti. Per contro, Arnaldo sta uscendo con Maria, con cui si sta trovando piuttosto bene. Alessio, invece, ha rivisto e risentito Rosanna Siino. Quest’ultima ha specificato che, nel caso in cui i due dovessero decidere di riprendere la frequentazione, lei ha intenzione di farlo solo in esclusiva reciproca. Alessio ha spiegato di volersi prendere un po’ di tempo per decidere se accettare questa condizione oppure interrompere definitivamente la conoscenza.

Rosanna vorrebbe l’esclusiva da parte di Alessio! #UominieDonne pic.twitter.com/JZ6nNfGVSX — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 19, 2026

Sara Gaudenzi fa un discorso ai suoi corteggiatori

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, anche stavolta Ciro Solimeno era assente, sta di fatto che si è parlato solo di Sara Gaudenzi. La ragazza ha voluto fare un discorso in studio ai suoi corteggiatori in cui ha affermato di essere molto stanca dei loro atteggiamenti. La tronista vorrebbe vedere due ragazzi che si rimboccano le maniche e fanno il possibile per spingere la donna da cui sono attratti a sceglierli. Invece, i due non fanno altro che criticare ogni sua azione e mostrarsi ostili, cosa che sta diventando insostenibile per la tronista. I due ragazzi si sono difesi dicendo di reagire spesso in malo modo in quanto ci tengono tanto a lei e si infastidiscono nel vederla vicino ad un altro ragazzo. Sara è apparsa così provata da farsi scappare qualche lacrima, che Maria De Filippi ha pensato ad “asciugare”. Alla fine, poi, Sara ha scelto di ballare con Alessio.