La registrazione del 17 marzo 2026 di Uomini e Donne è stata incentrata prevalentemente sui protagonisti del Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono stati quasi tutti personaggi nuovi, di cui non si è parlato in precedenza. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, c’è stato un colpo di scena in quanto Alessia Antonetti ha deciso di abbandonare la trasmissione. Questo ha spinto Ciro Solimeno a fare un annuncio.

Una dama del Trono Over di Uomini e Donne viene bersagliata, Gloria trattiene un cavaliere

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 17 marzo riportate su Lollo Magazine rivelano che si è partiti da Elena, che è uscita con Massimo. I due protagonisti non sono mai stati al centro dell’attenzione nel programma. La loro frequentazione è nata da poco tempo, tuttavia lui ha ammesso di essere già pronto a concederle l’esclusiva. Allo scopo di palesare il suo interesse per lei, il protagonista le ha mandato anche un mazzo di rose a casa e, inoltre, ne ha fatto arrivare anche uno in studio. Malgrado questo, però, la dama ha ammesso di voler conoscere anche altri uomini, non ricambiando l’esclusiva al cavaliere. Questo ha generato un certo sgomento in studio. Soprattutto Tina Cipollari ha attaccato molto la donna. Nel frattempo, la dama ha accettato anche il numero di altri cavalieri, tra cui quello di Antonio.

Nicola, dal canto suo, sta uscendo con Giada. Le cose, però, non stanno decollando, sta di fatto che la donna ha accusato il cavaliere di essere un po’ troppo possessivo verso di lei, ragion per cui ha preferito interrompere la loro conoscenza. Lui ha manifestato la volontà di andare via, ma è stato inaspettatamente trattenuto da un’altra dama. Gloria Nicoletti, infatti, ha detto di essere interessata a conoscerlo. Questo ha spronato Nicola a trattenersi.

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Alessia Antonetti se ne va e Ciro Solimeno fa un annuncio

Dopo quanto accaduto nel corso della precedente registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno è andato a riprendere Martina. Tra i due c’è stato un chiarimento che, alla fine, ha portato a degli abbracci molto sentiti, ma a nessun bacio. Alessia Antonetti, invece, ha preso la parola per manifestare la sua insofferenza e la sua volontà di abbandonare il programma in quanto non si sente apprezzata dal tronista. Ciro non l’ha trattenuta, anzi. Il giovane si è trovato d’accordo con la ragazza, sta di fatto che ha annunciato di voler portare alla scelta solamente Martina ed Elisa.