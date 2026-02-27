Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne non sta entusiasmando particolarmente il pubblico da casa. Moltissimi sono i commenti degli utenti del web contro il ragazzo, volti a minare, principalmente, la sua autenticità. Tale pensiero si è rafforzato soprattutto a seguito dello scandalo emerso su quanto accaduto tra il giovane e Martina De Ioannon quando era quest’ultima a sedere sul Trono di UeD. Ad ogni modo, malgrado il polverone sollevato, da parte della ragazza non è mai pervenuto alcun commento a riguardo mediante i social o altri canali di divulgazione, cosa che ha generato molti dubbi e perplessità. Anche se non c’è mai stata una presa di posizione esplicita sulla vicenda, però, in queste ore sono emersi dei gesti sul web da parte della ragazza e del suo fidanzato Gianmarco Steri, che hanno tutta l’aria di essere delle velate stoccate contro Ciro Solimeno.

Le presunte stoccate di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri contro Ciro Solimeno fuori da UeD

Se il Trono di Ciro Solimeno traballa a Uomini e Donne, la relazione sentimentale tra la sua ex Martina De Ioannon e Gianmarco Steri prosegue a gonfie vele. Mediante i social, i due sono spesso soliti condividere contenuti volti ad evidenziare il loro legame e l’amore reciproco. Non sembra esserci spazio per commenti inerenti quanto emerso a seguito delle confessioni fatte a UeD da Ciro Solimeno, almeno non in modo diretto. Qualche ora fa, infatti, sul profilo Instagram di Martina è apparso un contenuto che sta generando molto sgomento. La ragazza ha pubblicato una Storia in cui ha scritto testualmente:

“Un asino può anche fingersi cavallo. Ma prima o poi raglia”.

Chiaramente, non vi è alcun riferimento esplicito al suo ex, tuttavia, considerando il recente modus operandi di Martina, che è solita commentare alcune dinamiche mediante delle stoccate o in maniera velata, il dubbio che possa trattarsi di una frecciatina contro Ciro Solimeno non può che sorgere. Come se non bastasse, poi, a fomentare i dubbi di chi crede che le parole di Martina possano essere riferite al suo ex, ci ha pensato anche un gesto di Gianmarco Steri. Il ragazzo, di recente, ha condiviso alcuni contenuti sui social in cui ha parlato del riavvicinamento con Martina De Ioannon e di quanto, attualmente, i due siano estremamente felici. A corredo di tutto ciò, poi, il barbiere ha anche pubblicato una carrellata di foto in cui ha ripreso alcuni momenti insieme a Martina e alla sua famiglia. Tra le varie foto, però, è apparsa anche una scritta alquanto pungente. Nel dettaglio, Gianmarco ha scritto:

“La cosa più difficile è conoscere noi stessi. Quella più facile è parlare male degli altri”.

Sempre più dubbi sul percorso di Ciro a Uomini e Donne

Attraverso questi interventi social, dunque, i due hanno voluto lanciare sicuramente delle frecciate, non si sa con esattezza contro chi; tuttavia, alla luce degli ultimi avvenimenti, è sempre più quotata l’ipotesi che il tutto possa essere riferito alle recenti rivelazioni fatte da Ciro Solimeno. Nel frattempo, il Trono di quest’ultimo è sempre più in balia delle segnalazioni e dei sospetti. A complicare la sua posizione ci ha pensato l’arrivo di Alessio Rubeca, suo caro amico, nonché collega di lavoro, che è sceso per corteggiare Sara Gaudenzi. Ebbene, in tanti sostengono che Ciro possa fare da tramite tra i due ragazzi per far in modo che possano sentirsi e, magari, perché no, anche vedersi fuori dal programma. I comportamenti così complici tra Sara e Alessio, che li hanno portati a scambiarsi subito dei baci, come emerso anche dalla puntata di ieri di UeD, non stanno che fomentando questi dubbi. Non si tratta di certezze, ma i sospetti sono notevoli.