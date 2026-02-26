Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono stati dei ritorni, delle liti accese, delle scenate, dei baci e delle forti delusioni. Una dama del Trono Over ha anche deciso di abbandonare la trasmissione.

Il ritorno di un ex cavaliere a UeD, e l’addio di una dama

Oggi, giovedì 26 febbraio, a Uomini e Donne è tornato un vecchio cavaliere che in passato partecipò alla trasmissione per corteggiare Aurora Tropea. L’uomo si è detto interessato a conoscere Gemma Galgani. La dama, però, è rimasta alquanto perplessa dal fatto che al protagonista potesse essere piaciuta una donna come Aurora e, al contempo, anche lei, considerando le enormi divergenze tra di loro. Tina Cipollari ha attaccato la Galgani asserendo che non sia obbligatorio uscire sempre con la stessa tipologia di persone. Ad ogni modo, Gemma ha dubitato della sincerità del nuovo arrivato, sta di fatto che ha preferito mandarlo a casa. Dopo un ballo, poi, Maria De Filippi ha dato la parola a Cinzia M. la quale ha dichiarato di voler andare via dalla trasmissione in quanto, dopo la fine della conoscenza con Lanfranco, da cui era molto presa, se non addirittura innamorata, non si sente di continuare questo percorso. Tutti le hanno fatto un caloroso applauso, in attesa della reazione di Lanfranco che, tuttavia, non è arrivata. Il cavaliere è rimasto fermo sulla sua posizione di non voler proseguire la relazione con la dama. Sentendo parlare di lei, Cinzia è rientrata un momento per rinfacciare al cavaliere che, fino a pochi giorni prima, le aveva detto “Ti amo”, mentre adesso sta rinnegando tutto.

Show di Marina, gaffe di un cavaliere

Ad animare la puntata, poi, ci ha pensato Marina, che ha fatto una piccola scenata mentre a centro studio c’erano Sandro e Barbara De Santi. La dama ha voluto chiedere al cavaliere per quale ragione si fosse avvicinato a lei e poi non l’avesse più chiamata. Lui, in maniera molto elegante, le ha fatto capire di non essere abbastanza interessato a lei. I modi irruenti di Marina hanno suscitato un certo sgomento che, immediatamente, hanno spinto Tina Cipollari ad intervenire per scagliarsi contro la donna per il suo intervento, a suo parere, inutile.

Al termine del blocco si è passati a Sandro e Barbara. La dama ha accusato il cavaliere di non essere abbastanza interessato a lei, elencando alcuni episodi che le hanno fatto maturare questo pensiero. L’uomo ha detto di reputare la dama una persona splendida, tuttavia, ha notato in lei alcuni aspetti caratteriali che non lo entusiasmano particolarmente, come il suo bisogno di voler controllare ogni cosa a tutti i costi. Per questo motivo, i due hanno chiuso. L’uomo, poi, ha commesso una gaffe. Nel chiudere la frequentazione anche con Gloria Nicoletti a causa della troppa differenza d’età, è emerso che il cavaliere abbia mentito sulla sua età, dicendo a Gloria di avere 62 anni, quando in realtà ne ha quasi 67.

Sara Gaudenzi presenta la mamma a Matteo, ma poi bacia Alessio

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha portato in esterna Matteo, al quale ha presentato sua madre con l’intento di dimostrargli un reale interesse nei suoi confronti. La ragazza è riuscita nel suo intento, in quanto il corteggiatore è apparso molto felice, al punto da farle una sorpresa portandole un mazzo di fiori in studio. Tuttavia, quando è stata mandata in onda l’esterna con Alessio Rubeca, la situazione è cambiata. Tra i due, infatti, è scattato un nuovo bacio. In studio, Matteo è rimasto malissimo chiedendo alla tronista come abbia fatto a baciare Alessio e il giorno dopo andare da lui a presentargli sua madre. Lei si è difesa dicendo di provare interesse verso entrambi, quindi agisce seguendo il suo istinto. Il pubblico in studio si è schierato dalla parte del ragazzo appoggiando, di conseguenza, l’idea che Sara abbia agito in maniera poco rispettosa.