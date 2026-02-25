La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata animata da alcuni confronti particolarmente accesi, alcuni dei quali hanno generato anche dei sospetti. Soprattutto Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno dato luogo a un confronto che ha fatto sorgere il dubbio di un presunto accordo tra di loro.

Le accuse contro Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante: cosa non torna sul loro confronto a Uomini e Donne

Maria De Filippi ha aperto la puntata odierna di Uomini e Donne con un blocco dedicato a Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. La loro presenza a centro studio ha generato un certo sgomento, in quanto i due avevano palesato l’intenzione di interrompere la frequentazione. Quest’oggi, però, Sebastiano ha raccontato di essere andato all’Elba dalla dama per provare a riconciliarsi. In tale occasione, lei ha detto di essere stata ospitale nei riguardi del cavaliere, ma solo perché le dispiaceva lasciarlo da solo in un luogo che non conosceva. Come se non bastasse, i due sono andati anche a cena, al centro commerciale e hanno fatto il viaggio verso Roma insieme. Inaspettatamente, però, in studio Elisabetta ha detto di non aver cambiato idea sulla sua precedente intenzione di chiudere con il cavaliere, mentre lui le ha voluto lasciare una porta aperta.

Il confronto tra i due ha generato diverse perplessità, anche in Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha chiesto loro per quale ragione stessero affrontando questo discorso in studio quando hanno trascorso giorni insieme e, di conseguenza, avrebbero potuto affrontare la questione in privato. Elisabetta ha chiarito di aver già fatto questi discorsi a Sebastiano, ma Maria ha continuato a non vederci molto chiaro. Ad un certo punto, poi, Tina Cipollari ha sbottato contro la coppia accusando i due protagonisti di essersi messi d’accordo fuori da UeD, in quanto il tutto sembra essere una pantomima. Entrambi hanno provato a smentire, ma l’opinione generale è stata la stessa della conduttrice e degli opinionisti. Alla fine, Elisabetta ha detto con fermezza che non si sarebbe accomodata mai più a centro studio con Sebastiano; sta di fatto che ha deciso di ballare con un altro cavaliere di nome Stefano.

“Non ha avuto senso…” Elisabetta racconta come sono andate le cose con Sebastiano! #UominieDonne pic.twitter.com/ZJMn8BtEfF — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 25, 2026

Battute piccanti a UeD, Tina Cipollari viene censurata

L’attenznione è poi passata a Sabrina Zago, Nicola, Lanfranco e Atlanta ed è sorto un dibattito alquanto confuso. Lanfranco ha discusso con Cinzia, con la quale si frequentava fino a poco tempo fa, ma le cose poi hanno preso una piega inattesa, lasciando molto delusa la donna che, di fatto, non ha esitato a scagliarsi contro l’uomo accusandolo di averla illusa. A fronte di una storia chiusa male, però, un’altra si è aperta con ottimi presupposti. Atlanta, infatti, ha deciso di dare l’esclusiva a Lanfranco. Nicola e Sabrina hanno raccontato di essere usciti insieme e di essersi anche baciati. Ad un certo punto, però, la donna si è lasciata scappare una frase che ha generato una certa ilarità tra i presenti. Nel dettaglio, ha detto che il bacio sia scappato mentre l’uomo era nella sua camera intento ad aggiustare la pompa di calore. Tali parole hanno, in men che non si dica, scatenato la malizia di Tina Cipollari, a cui è stato spento il microfono.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La puntata è stata incentrata unicamente su questi due argomenti principali. La registrazione a cui fa riferimento la messa in onda è quella del 9 febbraio 2026, in pieno periodo di Carnevale; sta di fatto che l’opinionista è uscita diverse volte per mangiare le frappe, tipico dolce del periodo, offrendone anche in studio. Tali momenti sono stati ripresi dalle telecamere e hanno suscitato una certa ilarità nel pubblico da casa.