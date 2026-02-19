Protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne sono stati nuovamente Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. Per i due, purtroppo, non c’è pace, sta di fatto che anche oggi hanno avuto una discussione particolarmente accesa, che ha portato ad un duro epilogo. La stessa cosa è accaduta anche ad un’altra coppia. Cosa è successo.

Elisabetta chiude con Sebastiano dopo l’ennesimo “sgarro” a UeD

La puntata odierna di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Gemma Galgani. La donna si sta relazionando con due cavalieri, Ciro e Vittorio. Il primo era sceso per la dama qualche puntata fa, mentre il secondo è stato avvicinato dalla donna. Purtroppo, però, con nessuno dei due la situazione è decollata, sta di fatto che la dama ha deciso di interrompere con entrambi. Per Paola è arrivato un nuovo cavaliere, che lei ha deciso di tenere, malgrado stia continuando ad uscire anche con Edoardo.

Poi si è passati a parlare di Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. La dama, in maniera entusiasta, ha ammesso di essere pronta per partire per la Sicilia per raggiungere il cavaliere. Quest’ultimo, però, l’ha spiazzata facendo un discorso inaspettato. Sebastiano ha rivelato di voler togliere l’esclusiva alla donna, in quanto non gli sono piaciuti alcuni suoi lati caratteriali, come l’irruenza e la troppa gelosia. Elisabetta è caduta dal pero, sta di fatto che ha accusato l’uomo di averle mancato di rispetto non informandola della sua decisione preventivamente. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno accusato Sebastiano di aver usato solo un pretesto per interrompere la conoscenza con la donna. Quest’ultima si è trovata d’accordo, sta di fatto che, dopo averci riflettuto per un po’, ha dichiarato di voler interrompere definitivamente la storia, posizione che è stata rafforzata nel momento in cui Sebastiano ha accettato di far scendere nuove dame per conoscerlo.

“Chiudo immediatamente il mio rapporto con Sebastiano!” #UominieDonne pic.twitter.com/hfcoKBFVDS — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 19, 2026

Chiusa una storia a malincuore

Del tutto differente è stata ka situazione che ha riguardato Vittorio ed Elisa. Il cavaliere ha speso tantissime parole meravigliose per descrivere il rapporto che è nato con la dama. Anche lei è rimasta molto contenta, tuttavia, ha deciso di interrompere in quanto lui ha 20 anni più di lei, cosa che, in questo momento della sua vita, per lei ha un peso significativo.