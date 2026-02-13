Nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare dei comportamenti piuttosto strani da parte di Maria De Filippi. La donna, che solitamente è sempre pacata e neutrale, nelle ultime occasioni sta attaccando pesantemente alcuni cavalieri. Nella puntata di oggi, il suo bersaglio è stato soprattutto Gabriele del Trono Over, ma non solo.

Maria De Filippi contro Gabriele del Trono Over di UeD

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con uno scontro tra Maria De Filippi e Gabriele. Il cavaliere ha mostrato una certa indecisione in merito alle sue preferenze in studio, cosa che ha infastidito parecchio la padrona di casa. Ad un certo punto, è emerso che il cavaliere avesse manifestato interesse anche per la tronista Sara Gaudenzi, ma quest’ultima ha rifiutato di incominciare la sua conoscenza. Alla luce di questo, Maria ha chiesto all’uomo se le frequentazioni avviate con Debora e con Paola non siano, in realtà, solo un ripiego. Lui ha negato, ma le sue tesi non hanno convinto la conduttrice.

Successivamente, si è parlato di Edoardo, Gabriele e Paola. Anche in questa circostanza, Maria non ha esitato a mostrare la sua ostilità nei riguardi di Gabriele. La donna non è riuscita a capire per quale motivo il cavaliere dica di essere interessato a Debora, quando in realtà è sparito per due giorni, ma anche a Paola e, addirittura a Sara. Molto probabilmente, il protagonista non è interessato proprio a nessuna. Gabriele è rimasto un po’ interdetto dopo gli attacchi della conduttrice, sta di fatto che la donna ha voluto fare un discorso. Maria ha detto di nutrire simpatia nei suoi riguardi, tuttavia, non può continuare a fare finta di niente dinanzi i suoi comportamenti in quanto non è stupida. Il comportamento della presentatrice ha catturato l’attenzione dei telespettatori, che si sono riversati sui social per accusarla di essere alquanto velenosa ultimamente. Per contro, invece, quando nutre simpatia per qualche partecipante, come accaduto nella puntata di ieri con Rosanna Siino, asseconda tutti i comportamenti, anche quelli meno esemplari.

Primo bacio per Ciro Solimeno, Maria ha qualcosa da dire anche a lui

L’attenzione si è poi spostata al Trono Classico. Ciro Solimeno è andato in camerino da Elisa facendole una scenata. Il tronista ha accusato la corteggiatrice di non essere interessata a lui in quanto sta sempre in silenzio e non interviene neppure quando lo vede costruire percorsi con le altre. Tornata la linea allo studio, anche in questa circostanza Maria ha preso la parola. La conduttrice ha detto che fino a questo momento non riconosceva Ciro, in quanto era troppo pacato e spento. Adesso, invece, con questa scenata, ha finalmente dimostrato interesse per le sue corteggiatrici. Ciro è uscito anche con Alessia Messina, con cui c’è stato un bacio molto passionale. Le altre corteggiatrici sono rimaste piuttosto deluse, soprattutto Alessia Antonetti che è quasi scoppiata in lacrime. Alla fine, Ciro ha deciso di ballare con Alessia.