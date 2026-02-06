Il Festival di Sanremo 2026 continua a prendere forma con nuove e divertenti sorprese. Carlo Conti ha scelto due volti noti della comicità italiana per affiancarsi nella conduzione: Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori di due serate della 76esima edizione del festival più amato d’Italia.

L’annuncio social di Carlo Conti

Il direttore artistico ha scelto un modo originale e divertente per comunicare la notizia ai suoi fan. Attraverso i suoi canali social, Carlo Conti ha pubblicato un video umoristico che simulava delle “chiamate” dirette ai due comici. Un approccio che rispecchia perfettamente lo spirito che caratterizzerà queste serate, dove la comicità si mescolerà alla tradizione sanremese.

L’annuncio ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando come Conti stia puntando su un mix equilibrato tra intrattenimento e musica. La scelta di utilizzare i social media per comunicazioni così importanti conferma inoltre l’attenzione del festival verso i nuovi linguaggi comunicativi.

Le serate dei due comici

Lillo Petrolo sarà il protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, che corrisponde alla seconda serata della manifestazione. Il comico romano, noto per la sua ironia sottile e i suoi personaggi iconici, porterà sul palco dell’Ariston il suo stile inconfondibile.

Andrea Pucci, invece, salirà sul palco nella serata di giovedì 27 febbraio. Il comico milanese, apprezzato per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con battute spontanee e situazioni esilaranti, promette di regalare momenti di grande divertimento ai telespettatori.

Questa distribuzione delle serate permetterà al festival di mantenere alta l’attenzione durante tutta la settimana, alternando momenti musicali a parentesi di puro intrattenimento. La presenza di due comici così diversi tra loro garantirà varietà e freschezza alle rispettive serate, ognuno con il proprio stile distintivo che saprà valorizzare le performance degli artisti in gara.