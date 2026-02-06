La relazione tra Cristiana Anania e Ernesto Passaro sta procedendo a gonfie vele dopo la loro uscita da Uomini e Donne. I due ragazzi, così come accaduto a Flavio Ubirti e Nicole Belloni, saranno ospiti questo fine settimana a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Sul web, però, sono già emerse delle anticipazioni in merito a quello che i due hanno rivelato. Ebbene, la neo-coppia nata negli studi televisivi Elios ha fatto un grande annuncio.

Il grande annuncio di Cristiana Anania ed Ernesto Passaro dopo Uomini e Donne, e la sorpresa spiazzante di lui

Cristiana Anania e Ernesto Passaro sono felicissimi dopo aver abbandonato Uomini e Donne insieme. Stando a quanto emerso da alcune anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato 7 febbraio 2026, i due hanno annunciato di essere pronti a compiere un passo davvero importante, ovvero, avviare una convivenza. Malgrado la loro relazione sia nata da pochissimo tempo, i ragazzi si sentono già pronti per andare a vivere insieme e, a quanto pare, hanno scelto come destinazione Roma.

Sin da subito, Cristiana e Ernesto si sono resi conto di non riuscire a stare lontani per troppo tempo. La distanza, infatti, sembra essere l’unico loro “problema” al momento. Da quando hanno lasciato Uomini e Donne insieme, i due si sono visti tutte le volte che ne hanno avuto la possibilità, e adesso hanno intenzione di annullare definitivamente la lontananza. Così come emerso anche dalle loro Instagram Stories, i due sembrano più innamorati che mai. Nel corso dell’intervista, infatti, entrambi sono apparsi molto coinvolti ed emozionati. A suggellare il loro amore, poi, Ernesto ha deciso anche di spiazzare la sua fidanzata regalandole un anello di fidanzamento, come simbolo del loro amore e della loro unione. Ad un certo punto, poi, è arrivata anche la nonna dell’ex tronista di UeD contribuendo a rendere il momento ancora più toccante e coinvolgente.

Pesanti segnalazioni su Ciro Solimeno

Se le storie d’amore tra i due tronisti appena usciti, ovvero Flavio Ubirti e Cristiana Anania con le loro rispettive scelte, stanno andando a gonfie vele, lo stesso non può dirsi per i tronisti ancora in gioco a Uomini e Donne. Con particolare riferimento a Ciro Solimeno, sul suo conto sono emerse delle segnalazioni davvero spiazzanti. Il ragazzo è stato avvistato all’EUR in compagnia di Alessia Messina mentre registrava un’esterna, di cui poi si parlerà nella prossima registrazione di UeD. I due si sono baciati, ma a sconvolgere particolarmente i presenti è stato il fatto che il ragazzo, subito dopo il bacio, sia andato via lasciando la ragazza da sola.

Come se non bastasse, poi, persone che erano lì presenti hanno notato in Solimeno un atteggiamento piuttosto arrogante, anche nei riguardi di coloro che lo guardavano, avendolo riconosciuto. Sul suo conto sono pervenute svariate segnalazioni, tutte contenenti le stesse affermazioni. L’impressione che il giovane ha dato di sé è stata quella di un ragazzo altezzoso e presuntuoso che, a quanto pare, si sarebbe montato la testa dopo essere diventato un protagonista di un programma televisivo.