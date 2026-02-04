Un episodio di violenza ha scosso il mondo del giornalismo investigativo quando un cameraman di Striscia la Notizia è stato aggredito e scaraventato in mare durante un’inchiesta sulla pesca illegale nel Crotonese. L’episodio, che sarà trasmesso nel prossimo appuntamento del tg satirico, solleva interrogativi sulla sicurezza degli operatori dell’informazione e sulla gravità del fenomeno che stavano documentando.

L’inchiesta sul bianchetto illegale

L’inviato Michele Macrì si trovava sul lungomare di Cirò Marina per portare alla luce un traffico milionario che sta compromettendo gravemente l’equilibrio marino italiano. L’oggetto dell’indagine era la pesca illegale del novellame di sarda, comunemente chiamato “bianchetto”, un’attività che in Italia muove cifre impressionanti e rappresenta una seria minaccia per l’ecosistema.

Il fenomeno coinvolge una rete complessa di attori: pescherecci fuorilegge che operano nelle ore notturne e all’alba utilizzando reti a strascico vietate, mercati ittici “paralleli” che sfuggono ai controlli, venditori porta a porta che distribuiscono il prodotto illegale e ristoratori compiacenti. La portata del problema è tale che il bianchetto pescato illegalmente riesce persino a infiltrarsi nei circuiti della grande distribuzione, raggiungendo le tavole dei consumatori inconsapevoli.

L’aggressione al porto di Cirò Marina

Quando la troupe di Striscia si è recata al porto di Cirò Marina per chiedere spiegazioni ad alcuni pescatori coinvolti nell’attività illecita, la situazione è rapidamente degenerata. Gli operatori sono stati prima circondata da un gruppo di persone, poi l’escalation di violenza ha raggiunto il culmine con l’aggressione fisica.

Il momento più drammatico si è verificato quando uno dei cameraman è stato letteralmente scaraventato in mare insieme a tutta la sua attrezzatura. Le immagini dell’aggressione, che testimoniano la gravità dell’episodio, sono state fortunatamente registrate e andranno in onda nel prossimo appuntamento del programma televisivo.

Le conseguenze per il giornalismo investigativo

L’episodio mette in evidenza i rischi che corrono quotidianamente i giornalisti e gli operatori dell’informazione quando si occupano di inchieste su attività illegali. La violenza subita dalla troupe di Striscia la Notizia dimostra quanto alcuni soggetti siano disposti ad arrivare pur di proteggere i propri interessi economici illeciti.

L’aggressione avvenuta a Cirò Marina rappresenta un attacco diretto alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini di essere informati su fenomeni che danneggiano l’ambiente e l’economia legale. Il fatto che i responsabili abbiano reagito con tale violenza suggerisce l’importanza dell’inchiesta che Michele Macrì stava conducendo e la necessità di continuare a fare luce su questo traffico che danneggia gravemente l’ecosistema marino italiano.