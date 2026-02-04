Carlo Conti ha svelato una notizia che segnerà la storia del Festival di Sanremo: per la prima volta in 76 edizioni, i protagonisti della kermesse musicale saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Un evento che rappresenta un riconoscimento istituzionale senza precedenti per la manifestazione canora più importante d’Italia.

Un incontro storico al quirinale

L’annuncio è arrivato direttamente dai social del direttore artistico, che con evidente emozione ha condiviso la straordinaria novità. “Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica” ha dichiarato Conti, sottolineando l’eccezionalità del momento. L’incontro si terrà venerdì 13 febbraio al Quirinale, dove Sergio Mattarella accoglierà una delegazione d’eccezione.

Non sarà solo il conduttore a varcare le porte del palazzo presidenziale: insieme a lui ci saranno Laura Pausini – co-conduttrice di questa edizione – e tutti i Big in gara. Una presenza corale che testimonia come questo riconoscimento sia rivolto all’intero mondo della musica italiana rappresentato dal Festival. “È una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione” ha aggiunto Conti, esprimendo quello che probabilmente provano tutti i coinvolti.

Il significato di un riconoscimento istituzionale

Questo incontro assume un valore simbolico particolare, considerando che Sanremo rappresenta da decenni un momento di unione nazionale attraverso la musica. Il fatto che il Presidente della Repubblica abbia voluto incontrare personalmente i protagonisti del Festival sottolinea l’importanza culturale e sociale della manifestazione. Non si tratta solo di un evento televisivo, ma di un patrimonio condiviso che ogni anno riunisce milioni di italiani.

La scelta di ricevere al Quirinale l’intera compagine artistica – dal direttore artistico ai cantanti in gara – dimostra quanto il Festival sia riconosciuto come espressione autentica della creatività italiana. Laura Pausini, già affermata a livello internazionale, porta con sé il prestigio di un’artista che ha saputo conquistare il mondo partendo proprio dal palco dell’Ariston.

L’evento del 13 febbraio si inserisce nel calendario delle celebrazioni che accompagnano ogni edizione del Festival, ma questa volta con una dimensione istituzionale inedita. I Big in gara avranno l’opportunità di vivere un momento che va oltre la competizione musicale, entrando in contatto diretto con la più alta carica dello Stato. Un’esperienza che probabilmente rimarrà impressa nella memoria di tutti i partecipanti e che aggiunge ulteriore prestigio a un’edizione già ricca di novità e sorprese.