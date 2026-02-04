Chiara Ferragni potrebbe presto tornare sul piccolo schermo con un progetto che promette di far parlare molto. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Netflix avrebbe avviato un vero e proprio corteggiamento nei confronti dell’imprenditrice digitale per convincerla a realizzare una docuserie dedicata alla sua vita. Un’offerta che arriva in un momento particolare, dopo che la Ferragni ha superato l’incubo legale del caso Pandoro e sta lentamente ricostruendo la sua immagine pubblica.

Il pressing di Netflix e l’offerta milionaria

La piattaforma di streaming più famosa al mondo non avrebbe badato a spese per assicurarsi la collaborazione della Ferragni. Fonti vicine al progetto parlano di un cachet importante messo sul tavolo per convincere l’influencer a raccontare la sua storia. Netflix avrebbe infatti iniziato un pressing serrato, consapevole del potenziale mediatico che una docuserie su Chiara Ferragni potrebbe generare.

Tuttavia, nonostante l’offerta allettante, l’imprenditrice digitale si mostrerebbe ancora dubbiosa sulla decisione da prendere. La firma del contratto non sarebbe ancora arrivata, segno che la Ferragni sta valutando attentamente tutti gli aspetti di questa proposta. Non è solo una questione economica – il denaro, per quanto sostanzioso, non sembra essere l’unico elemento in grado di convincerla.

Dopo Prime Video, una nuova sfida televisiva

Non sarebbe la prima volta che Chiara Ferragni si cimenta nel mondo delle produzioni televisive. Nel 2021, insieme all’ex marito Fedez, aveva già realizzato per Prime Video la serie “The Ferragnez”, che aveva riscosso un notevole successo di pubblico. Il programma aveva mostrato la quotidianità della coppia, arrivando a produrre anche una seconda stagione che aveva documentato persino i momenti di crisi del loro matrimonio.

Particolarmente discusso era stato l’episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo, che secondo molti osservatori aveva segnato l’inizio del periodo buio per la coppia Ferragnez. Ora, con Fedez che ha voltato pagina e sembra aver ritrovato la serenità sentimentale, una eventuale docuserie di Netflix potrebbe offrire a Chiara l’opportunità di raccontare la sua versione dei fatti su quel periodo turbolento.

La rinascita dopo il caso Pandoro

Negli ultimi mesi, la Ferragni ha attraversato uno dei periodi più difficili della sua carriera. Il caso Pandoro l’aveva vista coinvolta in accuse di truffa aggravata, dalle quali è stata successivamente prosciolta. Questo incubo legale aveva messo a dura prova la sua immagine pubblica e le sue attività imprenditoriali, costringendola a un periodo di riflessione e ricostruzione.

Sui social network, però, la Ferragni appare nuovamente raggiante e determinata a ripartire. La proposta di Netflix potrebbe rappresentare un’occasione importante per raccontare questo periodo di rinascita e per offrire ai suoi milioni di follower una narrazione più intima e personale delle sfide affrontate. La docuserie permetterebbe di svelare dettagli inediti non solo sulla fine del matrimonio con Fedez, ma anche su come ha gestito la pressione mediatica e legale degli ultimi mesi.