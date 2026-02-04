J-Ax ha finalmente svelato i nomi dei musicisti che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover del Festival di Sanremo. La Ligera County Fam. prende forma con un cast d’eccezione che promette di regalare emozioni uniche al pubblico della kermesse canora.

La formazione della Ligera County Fam

La band che accompagnerà J-Ax nella sua performance sanremese è composta da artisti di grande calibro del panorama musicale italiano. Paolo Jannacci, figlio del compianto Enzo e musicista di straordinario talento, porta con sé tutta l’eredità artistica di una famiglia che ha fatto la storia della canzone d’autore italiana.

Accanto a lui troviamo Cochi Ponzoni, storico componente del duo Cochi e Renato, che con la sua esperienza e il suo carisma rappresenta un ponte tra generazioni diverse di intrattenimento italiano. La sua presenza sul palco dell’Ariston aggiunge un tocco di ironia e professionalità che solo un veterano dello spettacolo può garantire.

Gli altri membri del gruppo

Completano la formazione Franz, Ale e Paolo Rossi, tre musicisti che contribuiranno a creare l’atmosfera unica che J-Ax vuole portare sul palco sanremese. Questa scelta di artisti dimostra la volontà del rapper milanese di costruire un progetto musicale che unisca tradizione e innovazione.

La Ligera County Fam. rappresenta quindi un esperimento artistico interessante, dove si mescolano generazioni e stili diversi. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un comunicato stampa che ha chiarito ogni dubbio sui componenti di questo gruppo temporaneo ma dall’alto valore artistico.

L’attesa per Sanremo

La serata delle cover del Festival di Sanremo si preannuncia ricca di sorprese, e la performance di J-Ax con la sua Ligera County Fam. è sicuramente tra quelle più attese. La combinazione tra l’energia del rap contemporaneo e l’esperienza di musicisti consolidati potrebbe regalare uno dei momenti più memorabili dell’intera manifestazione.

Il pubblico dell’Ariston avrà l’opportunità di assistere a un incontro musicale che attraversa decenni di storia della musica italiana, unendo tradizione e modernità in un unico progetto artistico che promette di lasciare il segno.