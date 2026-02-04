Mario Adinolfi, protagonista discusso dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha confermato di essere stato contattato per partecipare al Grande Fratello Vip. Durante un’intervista nel format Casa Lollo, il fondatore de Il Popolo della Famiglia ha rivelato dettagli interessanti sui retroscena televisivi che lo riguardano, senza risparmiare qualche stoccata ai colleghi del mondo dello spettacolo.

La conferma sul Grande Fratello Vip

Ospite di Lorenzo Pugnaloni, Adinolfi ha finalmente chiarito i rumor che circolavano da tempo sul suo possibile ingresso nella casa più spiata d’Italia. “È noto, l’hanno scritto anche alcuni giornali che ero tra i papabili per il Grande Fratello Vip, almeno per la prima rosa di nomi”, ha dichiarato l’ex deputato del Partito Democratico.

Le sue parole confermano quanto aveva già lasciato intendere nelle scorse settimane, quando aveva preso posizioni nette sul caso Mediaset-Corona, dichiarando: “A me non frega nulla, prendo posizione contro anche se avevo delle cose in ballo”. Quella frase, che aveva incuriosito molti, si riferiva proprio ai possibili programmi Mediaset ai quali avrebbe potuto partecipare.

Adinolfi ha anche rivelato un dettaglio economico significativo: “Sai che a L’Isola dei Famosi io ero in assoluto il più pagato di tutti e adesso non ho avuto difficoltà a mettere a rischio una posizione anche legittima, nonostante avessero pensato a me per fare il Grande Fratello Vip”. Tuttavia, dal suo discorso si intuisce che non sarà tra i nuovi vipponi, visto che era solo nella “prima rosa di nomi” di Alfonso Signorini.

Le frecciatine a Tina Cipollari

Il giornalista non ha perso l’occasione per commentare le voci che vedrebbero Tina Cipollari come possibile opinionista del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Le sue parole sono state diplomatiche ma non prive di ironia: “Fa bene ad andare, perché è un’icona pop, diciamo pop trash, ma pur sempre pop. Siccome per lei conta solo il fatturato, allora fa bene a fatturare”.

Questo commento richiama alla memoria il botta e risposta dello scorso settembre, quando Adinolfi aveva espresso il sogno di fare l’opinionista a Uomini e Donne. La Cipollari aveva risposto con un secco “No grazie, siamo già al completo”, scatenando la replica piccata dell’ex parlamentare che aveva definito “intangibile” il suo “regno trash”.

I cambiamenti nel casting televisivo

Con il passaggio del Grande Fratello Vip dalle mani di Alfonso Signorini a quelle di Ilary Blasi, molti dei volti inizialmente pensati per il reality potrebbero non entrare nella casa. Alcuni potrebbero aver rifiutato un’edizione non condotta da Signorini, altri semplicemente non sono stati ricontattati con il cambio di gestione.

Le indiscrezioni parlano di Tina Cipollari e Gianni Sperti come probabili opinionisti della nuova edizione, una scelta che rappresenterebbe un ponte diretto con il mondo di Uomini e Donne. Per Adinolfi, che ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua quando si tratta di commentare le dinamiche televisive, questa sarebbe l’ennesima conferma che nel mondo dello spettacolo “conta solo il fatturato”.