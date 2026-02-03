Il Festival di Sanremo 2026 si arricchisce di un nuovo volto che promette di portare sorrisi e leggerezza sul palco dell’Ariston. Secondo indiscrezioni confermate all’Adnkronos da ambienti televisivi, Lillo Petrolo sarà uno dei coconduttori della kermesse canora più attesa d’Italia. Una notizia che sta già facendo parlare gli appassionati del Festival e che aggiunge un tocco di comicità alla prossima edizione.

Il trio della conduzione

La conduzione di Sanremo 2026 vedrà dunque Carlo Conti affiancato da Laura Pausini e Lillo Petrolo, formando un trio che unisce esperienza televisiva, talento musicale e ironia. Questa combinazione rappresenta una scelta interessante da parte della Rai, che punta su personalità diverse ma complementari per garantire varietà e intrattenimento durante le cinque serate del Festival.

L’inserimento di Lillo nel cast della conduzione porta una ventata di freschezza e umorismo, elementi che potrebbero risultare particolarmente apprezzati dal pubblico. Il comico, noto per la sua versatilità e la sua capacità di improvvisazione, si prepara così a debuttare sul palco più prestigioso della televisione italiana in un ruolo di primo piano.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La serata delle cover in primo piano

Secondo le prime informazioni circolate, Lillo Petrolo dovrebbe fare la sua apparizione come coconduttore durante la serata cover del venerdì 27 febbraio. Questa serata, tradizionalmente una delle più attese del Festival, vede i cantanti in gara interpretare brani del repertorio italiano e internazionale, spesso accompagnati da ospiti speciali.

Tuttavia, su questo aspetto specifico permane ancora un margine di incertezza, come sottolineato dalle fonti. Non è da escludere che la presenza del comico possa estendersi anche ad altre serate o che vi possano essere modifiche nel programma definitivo. La serata delle cover rappresenterebbe comunque un’occasione perfetta per sfruttare le doti comiche di Lillo, che potrebbe interagire con gli artisti e creare momenti di intrattenimento tra un’esibizione e l’altra.

Un’indiscrezione che diventa realtà

L’indiscrezione, inizialmente lanciata da Cinemotore, ha trovato conferma attraverso gli ambienti televisivi consultati dall’Adnkronos. Questo passaggio da rumor a notizia confermata testimonia l’interesse e l’attenzione che circonda ogni dettaglio relativo al Festival di Sanremo, evento che catalizza l’attenzione mediatica per mesi prima della sua messa in onda.

La scelta di Lillo Petrolo come coconduttore rappresenta una decisione che potrebbe rivelarsi vincente, considerando la popolarità del comico e la sua capacità di conquistare diversi target di pubblico. La sua presenza potrebbe contribuire a rendere il Festival più dinamico e divertente, elementi sempre apprezzati durante le lunghe serate dell’Ariston.