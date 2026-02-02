Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 2 al 6 febbraio 2026 rivelano che ci saranno dei momenti molto provanti per Gemma Galgani. La dama si troverà a fare i conti con una dura verità, che la porterà ad avere uno sfogo, forse senza precedenti. Al Trono Over ci saranno anche altri momenti degni di nota, come uscite mancati e addii inaspettati. Al Trono Classico, invece, a generare particolare sgomento sarà soprattutto il percorso di Sara Gaudenzi, che sarà sempre più in bilico.

Anticipazioni Trono Over UeD: brutto colpo per Gemma, litigi e decisioni

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani attaccherà Mario Lenti in diverse occasioni. In primo luogo, commenterà alcune sue dichiarazioni fatte a Verissimo. Successivamente, poi, la donna dirà di essere convinta che Mario, in realtà, sia attratto da lei, ma reprima i suoi sentimenti per timore degli attacchi di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Questa visione alquanto surreale della cosa genererà un certo sgomento in studio. Lo stesso Mario, alla fine, spiegherà alla dama di essere in grave errore, e ribadirà la sua intenzione di non avere niente a che fare con lei. Anche Isabella chiuderà la conoscenza con Lenti. Il cavaliere, però, inizierà ad uscire anche con un’altra dama con cui ci sarà un bacio. Gemma rimarrà profondamente turbata da tutta la situazione, al punto da arrivare ad avere uno sfogo e dire di voler abbandonare il programma.

Parlando sempre di Trono Over, Lanfranco e Cinzia M. proseguiranno la loro conoscenza. Le cose sembreranno decollare, tuttavia, quando il cavaliere proporrà alla dama di lasciare il programma insieme, lei si tirerà indietro, cosa che trasformerà il clima in un attimo rendendolo molto teso. Sabrina Zago racconterà delle sue uscite con Nicola, che andranno piuttosto bene. La dama continuerà ad uscire anche con Carlo, ma la situazione prenderà una piega inattesa. Il cavaliere, infatti, dirà di aver capito che la donna non potrà mai provare ciò che prova lui, quindi, spiazzerà tutti dichiarando di voler andare via. Anche tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino ci saranno delle tensioni. Lui accuserà la donna di non essere realmente interessata. Lei smentirà, tuttavia, tra i due non si raggiungerà un punto d’incontro.

Tiziana e Mauro continueranno a frequentarsi, ma Gemma si intrometterà, scatenando le ire di Tinì Cansino, che si scaglierà contro la dama torinese. Barbara De Santi ed Elisabetta attaccheranno invece Tiziana, reputandola falsa, sta di fatto che si aprirà una discussione piuttosto accesa. La De Santi, dal canto suo, uscirà con un nuovo cavaliere, ma deciderà di chiudere la conoscenza.

Spoiler Trono Classico Uomini e Donne: Sara in difficoltà, nuova corteggiatrice per Ciro

In merito alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 febbraio ci saranno momenti molto provanti al trono di Sara Gaudenzi. La ragazza uscirà con Simone, con il quale si troverà molto bene. Lui le proporrà addirittura di trascorrere un’intera giornata in Sicilia insieme. Con Raien, invece, nasceranno delle incomprensioni. Dopo scontri piuttosto accesi, il ragazzo deciderà di dare alla tronista un’altra chance. Nelle puntate successive, però, Sara eliminerà il ragazzo.

Ciro Solimeno uscirà con una ragazza nuova di nome Martina, che in studio avrà uno scontro molto acceso con Elisa. Il tronista è uscito anche con Ale, con cui si è trovato bene. La ragazza definirà Elisa una donna con la D maiuscola, ma poi l’accuserà di essere noiosa, mentre attaccherà Alessia su cose personali.