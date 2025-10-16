Ruggiero D’Andrea, ex fidanzato di Barbara De Santi, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato molto male della sua ex, arrivando a muovere delle accuse e fare delle confessioni davvero clamorose contro l’attuale dama di Uomini e Donne. Il cavaliere è arrivato addirittura a definire “autistica” la donna e a chiedere la sua radiazione dall’albo degli insegnanti a causa dei suoi comportamenti, ma non solo questo. Ecco cosa ha rivelato.

Ruggiero D’Andrea dà dell’autistica a Barbara De Santi e svela perché dovrebbe essere radiata dalla scuola

Come tutti i fan di Uomini e Donne hanno avuto modo di apprendere, Barbara De Santi è tornata nel parterre del programma in una scorsa puntata dopo la separazione da Ruggiero D’Andrea. I due hanno avuto modo di confrontarsi nello studio della trasmissione, dove poi la dama ha deciso di restare, mentre lui è andato via. A distanza di un po’ di giorni da quell’acceso confronto, Ruggiero ha rilasciato un’intervista nel programma Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni in cui ha fatto delle confessioni inedite e molto pesanti.

Il cavaliere ha esordito dicendo di non aver voluto attaccare Barbara durante il confronto a Uomini e Donne in quanto lui ha tre figlie femmine e gli hanno sempre insegnato a trattare bene le donne. Malgrado questo, però, ha sentito il bisogno di togliersi dei macigni dalle scarpe. L’uomo ha dichiarato che la storia con la donna sia giunta al termine a causa dei comportamenti ossessivi ed eccessivamente metodici e ripetitivi di lei. Ruggiero è arrivato a definire la sua ex “autistica”. Inoltre, l’uomo si è soffermato su alcuni comportamenti assurdi che la donna sarebbe solita assumere, che dovrebbero spingere chi di dovere a radiarla dall’albo degli insegnanti e ad allontanarla dalla scuola in quanto non è in grado di fornire il giusto insegnamento ai ragazzi.

Per avvalorare la sua tesi, Ruggiero ha raccontato di quella volta in cui Barbara lo definì come l’uomo più povero con cui fosse mai stata. Questa uscita infelice, poi, è stata nel tempo accompagnata anche da altri comportamenti assurdi. Una volta, infatti, Ruggiero le fece un regalo, a suo avviso molto pensato e carino. La donna, però, non reagì affatto bene, sta di fatto che gli disse che avrebbe preferito ricevere un Tennis. In più occasioni, dunque, l’insegnante pare abbia provato a far sentire inferiore Ruggiero, spingendolo ad un graduale allontanamento.

Ruggiero conferma le voci sulla dama di Uomini e Donne e Fabio Mantovani e l’ultimo affondo

Come se tutto questo non fosse già abbastanza, poi, Ruggiero D’Andrea ha rincarato la dose contro Barbara De Santi rivangando anche una questione di cui si è parlato nelle scorse settimane. In precedenza, infatti, era emerso che la donna avesse frequentato Fabio Mantovani, ex marito di Isabella Ricci, entrambi ex volti di Uomini e Donne, mentre i due fossero ancora sposati. Ebbene, Ruggiero ha spiegato di aver letto dei messaggi che hanno confermato queste indiscrezioni.

Per concludere in bellezza, poi, Ruggiero ha accusato Barbara di essere a Uomini e Donne solamente per scopo economico, cosa di cui abbiamo già accennato in questi giorni. Quando i due erano una coppia, la donna disse che non sarebbe mai più tornata nel programma. Nel momento in cui ne ha avuto l’occasione, però, ha cambiato idea in un batter d’occhio. Secondo Ruggiero, prendendo questa decisione, Barbara avrebbe sbagliato soprattutto nei riguardi di se stessa, in quanto ha tradito una promessa che si era fatta solo per assecondare il suo spasmodico desiderio di visibilità, associato naturalmente ad un tornaconto economico. Accuse decisamente forti che meriterebbero una risposta da parte della diretta interessata. Staremo a vedere se accadrà.