Carlo Conti ha scelto il Tg1 delle 13:30 di sabato 31 gennaio per svelare ufficialmente i duetti del Festival di Sanremo 2026. La serata delle cover, che si terrà venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston, promette di regalare emozioni uniche con collaborazioni che spaziano dalla musica pop al rap, dal rock alla tradizione napoletana.

I protagonisti della serata cover

L’annuncio di Conti ha rivelato una lista ricca di nomi che vedrà sul palco dell’Ariston alcuni dei big della musica italiana affiancati da ospiti d’eccezione. Tra le collaborazioni più attese spiccano quelle di Fedez & Marco Masini, un incontro generazionale che promette di essere uno dei momenti clou della serata. Non mancano poi artisti come Francesco Renga, Ermal Meta e Michele Bravi, che porteranno la loro esperienza sanremese in duetti inediti.

La serata vedrà anche la partecipazione di Patty Pravo, icona della musica italiana che recentemente ha fatto parlare di sé per i suoi rapporti con Madonna, e Elettra Lamborghini, che continua a rappresentare il ponte tra tradizione e innovazione musicale. Particolare attenzione merita il duetto che coinvolgerà LDA & Aka 7even, due giovani talenti che hanno conquistato il pubblico attraverso programmi televisivi e che ora si preparano a calcare il prestigioso palco dell’Ariston.

Il sistema di votazione e l’importanza della serata

Come già accaduto nell’edizione precedente, il miglior duetto del Festival di Sanremo 2026 non influenzerà la classifica finale della competizione. Tuttavia, questo non diminuisce l’importanza della serata, che rappresenta un momento di pura celebrazione musicale. Il pubblico da casa avrà un peso significativo nella scelta del duetto vincitore attraverso il Televoto, che inciderà per il 34% sul risultato finale.

Il sistema di votazione prevede inoltre il coinvolgimento della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e della Giuria delle Radio (33%), garantendo così un giudizio equilibrato che tiene conto sia del gradimento popolare che dell’opinione degli addetti ai lavori. Questa formula permette di valorizzare tanto l’impatto emotivo sui telespettatori quanto la qualità tecnica e artistica delle performance.

Le aspettative per una serata speciale

La serata dei duetti rappresenta tradizionalmente uno dei momenti più attesi del Festival, dove gli artisti possono esprimersi liberamente scegliendo brani che li rappresentano o che desiderano reinterpretare. Quest’anno la lista presenta un mix interessante di generazioni e stili musicali, dalle sonorità più classiche a quelle contemporanee, passando per la tradizione napoletana rappresentata da Sal Da Vinci.

Gli artisti come Dargen D’Amico, Ditonellapiaga e Fulminacci porteranno sul palco la loro creatività artistica, mentre nomi come Malika Ayane, Levante e Serena Brancale garantiranno performance vocali di alto livello. La presenza di Tommaso Paradiso e Tredici Pietro completa un quadro che promette di soddisfare i gusti musicali più diversi, confermando la capacità del Festival di essere specchio della ricchezza del panorama musicale italiano contemporaneo.