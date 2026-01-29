Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 29 gennaio, si è parlato esclusivamente di Trono Classico. In primis è andato in onda il filmato in cui Ciro Solimeno ha raccontato dei retroscena sul precedente percorso fatto nel programma con Martina De Ioannon. Successivamente, poi, si è passati alla scelta di Cristiana Anania.

Ciro Solimeno svela retroscena sul Trono di Martina De Ioannon: le reazioni

Oggi a Uomini e Donne Ciro Solimeno ha raccontato quando durante il Trono di Martina De Ioannon lui e la tronista si sentivano in segreto, alle spalle della redazione del programma e di Gianmarco Steri. Il pubblico da casa è apparso alquanto spazientito e insofferente al racconto, che si è rivelato piuttosto lungo. I presenti in studio, invece, si sono comportati in maniera molto indulgente nei riguardi di Ciro. Maria De Filippi gli ha detto più volte che non crede che il giovane abbia commesso un reato. Anche Tina Cipollari, che di solito solleva il caos quando si verifica qualche mancanza di rispetto nei riguardi della redazione, è stata molto pacata nei riguardi di Ciro, giustificando a causa della sua giovane età. Il modo di fare di tutti ha spiazzato il pubblico da casa, che sui social si è sfogato dicendo che, per molto meno, altri tronisti sono stati annientati e mandati via.

Ad ogni modo, Ciro si è detto molto pentito per quanto accaduto, sta di fatto che ha manifestato l’intenzione di abbandonare il trono. Maria ha provato a fargli cambiare idea, così come le sue corteggiatrici, che lo hanno invitato a riflettere prima di prendere decisioni affrettate. Alla fine, poi, la padrona di casa ha invitato il tronista ad uscire dallo studio insieme alle ragazze in modo da potersi confrontare in privato e decidere il da farsi.

La scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne

Archiviata la questione, si è passati alla scelta di Cristiana Anania. La tronista si è presentata con un grazioso abito lungo rosa, ed ha portato con sé la mamma, il nonno e i suoi fratelli. La prassi è stata sempre la stessa, ovvero, prima sono andati in onda i best moment con entrambi i corteggiatori, e poi le esterne di una giornata con Ernesto Passaro e Federico Cotugno. Quest’ultimo ha portato Cristiana a casa sua e a conoscere i suoi nonni. Successivamente, poi, il giovane ha presentato alla tronista la squadra di calcio di bambini che allena. L’ultima parte dell’esterna, poi, si è svolta in un luogo in cui Federico ha fatto proiettare su di un muro una dedica per Cristiana, che si è conclusa con “Scegli me”.

Ernesto ha portato Cristiana sul lungomare di Napoli, dove le ha ribadito di essere innamorato di lei. Anche il ragazzo, poi, ha mostrato alla tronista la sua casa e le ha presentato i suoi fratelli. Infine, poi, i due sono andati in un luogo panoramico ed Ernesto le ha mostrato un cuore trafitto da una freccia dicendole che lei fosse quella freccia che ha fatto breccia nel suo cuore. Anche questa scelta è stata spezzata, sta di fatto che il continuo verrà trasmesso nella puntata di domani.