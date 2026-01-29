La registrazione del 28 gennaio 2026 di Uomini e Donne è stata un tripudio di colpi di scena. Al Trono Over ci sono stati due eventi inaspettati, come l’uscita dal programma di una coppia e una proposta di matrimonio. Al Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi ha deciso di ricominciare da zero il suo percorso, mentre per Ciro Solimeno ci sono stati dei momenti molto concitati.

Proposta di matrimonio e coppia via nella registrazione del 28 gennaio di Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 28 gennaio, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che una coppia del Trono Over ha deciso di uscire dal programma insieme, stiamo parlando di Mauro e Tiziana. Un altro colpo di scena, poi, ha lasciato tutti senza parole. Maria De Filippi ha ospitato in studio Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. I due hanno raccontato come stiano andando le cose dopo un po’ di tempo dalla loro uscita del programma. Ebbene, da quanto emerso, tutto sta andando a gonfie vele. Ad un certo punto, infatti, Roberto ha addirittura fatto una sorpresa ad Agnese chiedendole di sposarlo. I presenti in studio sono rimasti esterrefatti e tutti si sono mostrati commossi ed entusiasti per la scena.

Decisamente meno idilliaca è la conoscenza tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due hanno trascorso la serata insieme ed hanno raccontato di essere stati anche in intimità. Successivamente, però, si è venuto a sapere che Alessio sia uscito anche con Debora ed anche con lei ci sono stati dei momenti di intimità. Nel momento in cui Rosanna ha scoperto la cosa, è rimasta malissimo, sta di fatto che ha deciso di interrompere la frequentazione con il cavaliere. Anche Debora è rimasta delusa. La donna ha detto di voler continuare, ma di essersi ricreduta negativamente su Alessio.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sara Gaudenzi ricomincia, Ciro Solimeno bacia Elisa e scoppia il caos

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Sara Gaudenzi ha deciso di non mollare e di ripartire da zero. Anche Simone Bonaccorsi ha preferito andare via dal programma, così la giovane è rimasta senza corteggiatori. Per lei, però, sono arrivati due nuovi pretendenti. Uno si chiama Alessio e si è scoperto essere un amico di Ciro Solimeno, e poi c’era anche un ragazzo nuovo. Che questa volta le vada meglio? Vedremo. In merito a Ciro, infine, il ragazzo ha portato in esterna Elisa, con la quale è scattato un bacio. Le altre corteggiatrici hanno preso molto male questa cosa, sta di fatto che hanno deciso tutte di andare via. Cosa farà adesso Solimeno? Le andrà a riprendere? Lo scopriremo nelle prossime puntate di UeD.