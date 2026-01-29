La seconda puntata di “Striscia la notizia – La voce della presenza” promette grandi sorprese per giovedì 29 gennaio in prima serata su Canale 5. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano alla conduzione con un cast stellare di ospiti che vi farà divertire dall’inizio alla fine. Tra ritorni nostalgici e nuove collaborazioni, la trasmissione di Antonio Ricci continua a stupire il pubblico con contenuti sempre freschi e coinvolgenti.

Gerry Scotti protagonista speciale

Gerry Scotti, storico volto del programma satirico, tornerà questa volta con un ruolo completamente diverso. L’ex conduttore si trasformerà infatti in concorrente per un’edizione speciale de “La Ruota della fortuna”, ricca di colpi di scena e momenti esilaranti. Sarà interessante vedere come se la caverà dall’altra parte del bancone, in una versione inedita che sicuramente regalerà momenti memorabili ai telespettatori.

Accanto a lui, Lorella Cuccarini vestirà i panni di “Wonder Cucca”, la super inviata di Striscia. La showgirl e conduttrice porterà la sua energia caratteristica in questa nuova veste, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica.

Gabriel Garko e i bellissimi di Retequattro

Gabriel Garko darà prova del suo talento nascosto, esibendosi in una coreografia speciale insieme alle sei Veline del programma. L’attore, che ha alle spalle un passato da ballerino, mostrerà le sue doti artistiche in uno spettacolo che unisce eleganza e spettacolarità.

Un momento particolarmente atteso sarà quello dedicato ai “Bellissimi di Retequattro”: Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi. Il trio di giornalisti, annunciato da Emanuela Folliero, si cimenterà in una veste completamente insolita rispetto ai loro ruoli abituali nei talk show di informazione. Sarà curioso vederli alle prese con il mondo dell’intrattenimento leggero.

Tapiro d’oro e servizi speciali

Il secondo Tapiro d’oro della stagione andrà a Checco Zalone e al regista Gennaro Nunziante, dopo quello consegnato la settimana precedente a Fiorello. Il riconoscimento al “re degli incassi cinematografici” promette di essere uno dei momenti più divertenti della serata.

Tra gli inviati speciali spiccano I Cugini di Campagna, che si occuperanno di un tema caro alla trasmissione: i furbetti del tornello in metropolitana. Chi meglio di loro potrebbe “cantarla” a chi scavalca senza biglietto?

I servizi della puntata spazieranno dall’aggressione subita da Luca Abete durante un’inchiesta sui tassisti abusivi a Napoli, alle indagini di Moreno Morello sui servizi di pronto intervento domestico. Francesco Mazza volerà in Giappone per esplorare le differenze culturali tra Oriente e Occidente, mentre Valerio Staffelli condurrà un nuovo esperimento sociale sulla reazione delle persone di fronte a episodi di omofobia. Non mancheranno le rubriche di Barbascura X sulle stranezze del mondo animale e i cartelli esilaranti di Cristiano Militello.