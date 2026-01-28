La registrazione del 27 gennaio 2026 di Uomini e Donne è durata circa due ore, durante le quali sono state affrontate dinamiche inerenti sia il Trono Over sia quello Classico. Con particolare riferimento a quest’ultimo, c’è stato il primo bacio per Ciro Solimeno. Tra gli Over, invece, si è notata l’assenza di due cavalieri molto noti.

Sfogo di Gemma Galgani a UeD, Alessio fa una dedica a Rosanna e due assenti

Le anticipazioni della registrazione del 27 gennaio di Uomini e Donne, stando a quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha avuto uno sfogo molto importante. La dama, nella precedente registrazione, aveva paventato l’idea di abbandonare il programma a causa delle troppe delusioni d’amore. Ebbene, questo non si è verificato, ma durante la registrazione di ieri, la dama ha voluto fare un lungo monologo durante il quale ha esternato il suo malessere. Alla fine, poi, si è convinta a rimanere nel momento in cui per lei si è presentato un nuovo cavaliere.

A generare particolare sgomento sono stati due grandi assenti, ovvero, Arcangelo Passirani e Mario Lenti. In merito a quest’ultimo si conosce la motivazione, ovvero, motivi di lavoro. Tra il parterre, comunque, si è notata la presenza di diversi volti nuovi. Alessio Pili Stella ha fatto una dedica a Rosanna Siino, con cui ha voluto manifestarle la sua intenzione di riprendere la conoscenza. Lei, dal canto suo, gli ha regalato un lucchetto da appendere a Ponte Milvio a Roma, dove gli innamorati sono soliti fare questa cosa.

Ciro Solimeno bacia una corteggiatrice, non si parla di Sara Gaudenzi

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella scorsa registrazione si è parlato solamente di Ciro Solimeno. Il ragazzo ha portato in esterna Alessia Messina, con cui è scattato il primo bacio. Successivamente, poi, lui è andato in camerino da Elisa, con cui ha avuto una discussione, in quanto lei lo ha accusato di non essere interessato alla sua conoscenza. Di Sara Gaudenzi non si è parlato e non sono neppure stati presentati nuovi tronisti.