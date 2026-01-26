Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia ricco di sorprese e ospiti d’eccezione. Tra le novità più interessanti spicca il ritorno di Sabrina Ferilli, che dopo il successo del 2022 tornerà all’Ariston con un ruolo completamente diverso. Stavolta non sarà co-conduttrice, ma protagonista della serata delle cover in un modo del tutto inedito.

Il ritorno di Sabrina Ferilli con Tommaso Paradiso

L’attrice romana, reduce dal successo della fiction Mediaset “A testa alta“, parteciperà alla serata del venerdì dedicata alle cover in un ruolo originale. Secondo quanto riportato da Vanity Fair e confermato da Leggo, la Ferilli non affiancherà Carlo Conti nella conduzione, ma si prenderà la scena al fianco di Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti e tra i big in gara quest’anno.

Non è ancora chiaro se i due si esibiranno in un duetto o se Sabrina Ferilli sarà protagonista di un monologo, ma la loro collaborazione promette di essere uno dei momenti più attesi della kermesse. La scelta di coinvolgere l’interprete romana in questo modo rappresenta una novità interessante nel format del Festival, che continua a evolversi sotto la direzione artistica di Conti.

Luca Argentero torna all’Ariston dopo nove anni

Tra gli ospiti di rilievo confermati c’è anche Luca Argentero, che calcherà nuovamente il palco dell’Ariston a distanza di nove anni dalla sua ultima apparizione nel 2015. L’attore torinese, protagonista della fortunata serie “Doc – Nelle tue mani“, avrebbe dovuto partecipare già nel 2022, ma un grave lutto familiare lo costrinse a cancellare l’impegno preso.

Questa volta, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, Argentero si calerà nei panni di ambasciatore della fiction italiana nel mondo, un ruolo che sottolinea l’importanza crescente delle produzioni televisive italiane nel panorama internazionale. La sua presenza rappresenta un ponte tra il mondo del cinema, della televisione e della musica.

Laura Pausini e Achille Lauro: un duetto emozionante

Un altro momento che si preannuncia particolarmente toccante è il duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro sulle note di “16 marzo“, brano che fa parte dell’album “Io Canto 2“. La cantautrice romagnola, che sarà co-conduttrice per tutte le serate del Festival, condividerà il palco con l’artista romano in quello che promette di essere uno dei momenti più emozionanti della manifestazione.

Nel frattempo si moltiplicano le voci su altri possibili duetti della Pausini con colleghi del calibro di Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Michael Bublé. Questi rumor, se confermati, renderebbero il Festival 2026 una delle edizioni più stellari degli ultimi anni, con collaborazioni internazionali di alto livello che potrebbero amplificare ulteriormente la risonanza mediatica della kermesse sanremese.