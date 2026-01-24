Il weekend televisivo si arricchisce con due appuntamenti imperdibili di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che sabato 24 e domenica 25 gennaio accoglierà ospiti di grande calibro. Tra storie d’amore, nuovi progetti televisivi e momenti di profonda riflessione, i telespettatori potranno vivere un fine settimana ricco di emozioni e rivelazioni esclusive.

Sabato: tra fiction e nuovi amori

L’appuntamento del sabato alle 16.30 vedrà protagonista Anna Valle, che presenterà la sua nuova serie “Una nuova vita” in arrivo su Canale 5 dal 28 gennaio. L’attrice condividerà con voi i dettagli di questo nuovo progetto che promette di conquistare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

In studio anche Rettore, l’artista che da sempre rappresenta un simbolo di libertà e ribellione nel panorama musicale italiano. Accanto a lei, Alessandra Martines si aprirà raccontando le dure prove che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, offrendo ai telespettatori un ritratto intimo e toccante della sua esperienza.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Non mancherà il capitolo dedicato ai sentimenti con Killian Nielsen, che affronterà il delicato tema del rapporto complicato con sua madre Brigitte. Spazio anche alla fede con l’ex calciatore Nicola Legrottaglie, che condividerà il suo percorso spirituale e di vita. A concludere la puntata, l’amore fresco di Flavio e Nicole, la nuovissima coppia nata negli studi di “Uomini e donne”.

Domenica: fiction e storie di vita

La domenica alle 15.30 si aprirà con due volti amatissimi della televisione italiana: Gabriel Garko e Anna Safroncik presenteranno “Colpa dei sensi“, la nuova serie che sta per approdare su Canale 5. I due attori racconteranno i retroscena di questa produzione che promette di appassionare il pubblico.

Claudia Pandolfi sarà protagonista di un’intervista che ripercorrerà il suo percorso professionale e personale, mentre promuove il suo ultimo lavoro cinematografico “2 cuori 2 capanne“. Per la prima volta a Verissimo, la celebre criminologa Roberta Bruzzone si racconterà al di là del suo ruolo professionale, offrendo uno sguardo inedito sulla sua personalità.

L’amore sarà rappresentato dall’intervista di coppia a Filippo Magnini e Giorgia Palmas, mentre Marcella Bella regalerà un ritratto emozionante tra musica e sentimenti. Enrica Bonaccorti condividerà la sua sensibilità mentre affronta un periodo particolarmente delicato della sua esistenza.

Un momento di grande commozione sarà dedicato al ricordo di Matteo Franzoso, lo sciatore scomparso lo scorso settembre a soli 25 anni dopo una grave caduta durante un allenamento sulle piste di La Parva in Cile. I genitori Marcello e Olga, insieme al fratello Michele, saranno in studio per onorare la memoria del giovane atleta e condividere il loro dolore con il pubblico di Canale 5.