Dakota Fanning si prepara a tornare sul “piccolo” schermo con una nuova serie TV firmata Apple TV: l’apprezzata attrice, vista di recente nella serie di successo All Her Fault (disponibile su Sky e NOW), è al centro di un nuovo thriller che la vedrà protagonista di un intrigo internazionale ancora senza titolo.

In arrivo su Apple TV una nuova serie thriller con Dakota Fanning

Un nuovo progetto Apple TV dalle menti creative dietro Homeland arriverà sulla piattaforma con Dakota Fanning nei panni di un’agente sotto copertura del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Dopo il successo di All Her Fault, l’attrice tornerà con un nuovo ruolo da protagonista e con quello di produttrice esecutiva insieme alla sorella Elle Fanning. La nuova serie thriller non ha ancora un titolo, ma sappiamo che sarà ideata da Alex Cary (Homeland) e da Sony Pictures Television: Apple TV avrebbe dato il via libera, anche se per il momento non c’è una finestra di uscita.

In base a quanto riportato da Deadline, Dakota Fanning interpreterà un agente del Tesoro sotto copertura in un “conglomerato internazionale multimiliardario, con tentacoli politici e criminali capaci di cambiare il mondo“; la protagonista “si troverà in conflitto con la sua missione, con la convinzione che il suo obiettivo principale, l’erede apparente di tutto quel potere corrotto, sia in fondo un brav’uomo degno del suo amore“. Durante la sua indagine su un uomo sospettato di corruzione, le certezze iniziano a vacillare e l’agente comincia a credere che il suo obiettivo possa essere innocente.

La nuova serie thriller arriverà in esclusiva su Apple TV, consolidando ulteriormente la collaborazione con Sony Pictures Television, che ha portato a progetti come For All Mankind, Black Bird, The Afterparty, Platonic, Pluribus e Dark Matter. La serie è stata approvata, ma come detto non abbiamo ancora dettagli sulla data di uscita, così come sul resto del cast: la produzione dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi, quindi ci aspettiamo qualche dettaglio in più nelle prossime settimane.