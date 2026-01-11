Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda, abbiamo assistito all’uscita di scena di un cavaliere del Trono Over, ovvero, Mauro Maffezzoli. Lui era uno degli spasimanti di Lucia, che è tra le dame più ambite in questo periodo all’interno del programma. La donna ha deciso di mandare via Mauro in quanto ha capito di non essere abbastanza attratta da lui. Il protagonista, così, è stato invitato ad andare via. Nel corso di una recente intervista, Mauro ha svelato alcuni particolari inerenti il modo di agire della redazione di UeD, e poi ha lanciato anche delle stoccate a Federico Mastrostefano, suo ex rivale nella conoscenza di Lucia.

Le parole di Mauro sulla sua esperienza a Uomini e Donne e sulla redazione

Mauro Maffezzoli ha rilasciato un’intervista all’influencer Opinionista Social in cui ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne, raccontando alcuni dettagli degni di nota. Il protagonista ha esordito dicendo di aver vissuto una bellissima esperienza all’interno del programma. Anche se, purtroppo, non è riuscito a conquistare Lucia né, tantomeno, a realizzare il suo desiderio di incontrare la sua anima gemella, conserva uno splendido ricordo di quanto vissuto. Alla luce di questo, dunque, è stato chiesto al cavaliere per quale motivo non sia rimasto nel programma per conoscere altre dame. Ebbene, nel rispondere a questa domanda, l’uomo ha fatto delle confessioni sulla redazione e su quelle che sono le regole. In particolar modo, ha detto che, di norma, quando una persona scrive per poter conoscere un esponente specifico del programma, deve andare via se tale persona non ha intenzione di proseguire la conoscenza.

Questo si potrebbe evitare solo in due casi, ovvero, se un esponente del programma manifesti interesse nei riguardi del nuovo arrivato, oppure se sia il nuovo arrivato a dirsi interessato a conoscere altre persone, a patto che queste accettino. Ebbene, nel caso di Mauro, non si è verificata nessuna di queste due condizioni. Talvolta, però, capita anche che Maria De Filippi inviti arbitrariamente qualche protagonista a rimanere nel programma, anche se non si verifica nessuna delle due condizioni sopracitate. Questo, purtroppo, non è stato il caso di Mauro, che ha rivelato di non aver ricevuto alcun invito da parte della redazione.

Le stoccate di Mauro a Federico Mastrostefano e il suo desiderio di ritornare a UeD

Nel corso dell’intervista, poi, Mauro ha anche commentato la scelta di Lucia di preferire uscire con Federico Mastrostefano invece che con lui. A tal riguardo, Mauro ha ammesso di non poter sapere cosa sia giusto o sbagliato per la dama. Tuttavia, non è riuscito a nascondere un po’ di risentimento nei riguardi di Federico. In particolare, ha accusato il cavaliere di non aver seminato bene durante la sua permanenza a Uomini e Donne. Secondo il punto di vista dell’ex esponente del programma, Federico non sarebbe realmente lì per cercare una compagna, in quanto chi è seriamente alla ricerca di una persona con cui condividere la vita, non si comporta come fa Federico.

Ad ogni modo, Mauro ha concluso la sua intervista augurando il meglio a Lucia, in quanto non serba minimamente rancore nei suoi riguardi. Inoltre, ha anche ammesso che, nel caso in cui si dovesse ripresentare l’occasione, tornerebbe molto volentieri a Uomini e Donne, in quanto è convinto che si torna sempre nei posti in cui si è stati bene. Sarà davvero così? Staremo a vedere.