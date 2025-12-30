Durante questo periodo di stop per le feste natalizie, i protagonisti di Uomini e Donne si stanno circondando dei loro affetti e stanno trascorrendo come meglio credono questi giorni particolari, condividendo di tanto in tanto contenuti sui social. I fan della trasmissione, però, sono sempre in agguato, pronti ad immortalare i loro beniamini per avere qualche informazione extra in merito a cosa stiano combinando. Ebbene, stavolta, al centro dell’attenzione ci è finito Mario Lenti, volto molto discusso del talk show. Il cavaliere è stato avvistato in un locale in compagnia di due donne.

Segnalazione su Mario Lenti: cosa combina fuori da Uomini e Donne

Tra i protagonisti più in voga di questa edizione di Uomini e Donne c’è Mario Lenti. Il cavaliere ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi a causa dei continui tira e molla con Gemma Galgani, ma non solo, anche per le dinamiche che ha creato con altre dame. In queste ore, però, l’uomo è finito al centro dell’attenzione per qualcosa che è accaduto al di fuori del programma. Una fan di Lorenzo Pugnaloni gli ha inviato una segnalazione in cui ha mostrato un’immagine che ritrae Mario in un locale a Pulsano.

A generare parecchio scalpore è, soprattutto, il fatto che Mario non fosse solo. Il protagonista, infatti, pare fosse seduto ad un tavolo in compagnia di due signore. Al momento non è nota l’identità di queste due persone, anche perché nella foto non sono inquadrate, ma dato che non sono state riconosciute da chi ha scattato l’immagine, è probabile che non siano volti appartenenti a Uomini e Donne.

Novità sentimentali per Mario? Cosa sta combinando Gemma Galgani nel frattempo

Dunque, pare che le festività natalizie abbiano portato una ventata di novità nella vita di Mario Lenti, chissà se anche nella sfera sentimentale. Ricordiamo che nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda prima della pausa natalizia, il cavaliere era finito al centro dell’attenzione per un avvicinamento piuttosto ambiguo verso Gemma Galgani. Il suo comportamento fuorviante aveva spinto la dama a credere che tra di loro ci fosse la possibilità di un ritorno di fiamma. Ipotesi poi totalmente negata dal cavaliere, che ha ribadito di non vedere assolutamente Gemma come una potenziale compagna.

In merito a Gemma, invece, la dama, come già annunciato nelle ultime puntate di UeD andate in onda, sta trascorrendo questo periodo di vacanze lavorando nel locale di una sua amica. Tra le sue Instagram Stories, infatti, ci sono contenuti che la immortalano intenta a divertirsi dietro il bancone intrattenendosi con i clienti che, avendola riconosciuta, hanno voluto scambiare due parole con lei. Dal punto di vista sentimentale, invece, tutto tace per il momento.