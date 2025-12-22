Nella registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha compiuto la sua scelta, la quale è ricaduta su Nicole Belloni. I due hanno lasciato il programma insieme per dare vita ad una relazione lontano dai riflettori. A distanza di circa una settimana, cosa si sa sul loro conto? Come stanno andando le cose? Ecco cosa sta succedendo.

Ecco come stanno andando le cose tra Flavio e Nicole dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo la scelta avvenuta negli studi di Uomini e Donne, Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Poiché la puntata in questione non è ancora andata in onda, i due non possono rendere pubblica la loro relazione, tuttavia, mediante vie traverse, sono comunque emerse delle indiscrezioni inerenti il loro rapporto. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che la storia tra i due sta procedendo a gonfie vele. La voglia di stare insieme e di viversi è tanta, anche se per il momento i due devono fare i conti con la distanza, che rappresenta un impedimento.

Ad ogni modo, allo scopo di accorciare le distanze tra di loro, pare che la coppia abbia in programma di trascorrere le festività natalizie insieme. Si tratta chiaramente di una scelta importante, considerando che questo genere di vacanze, di solito, si trascorrono in famiglia. Per il momento, dunque, non c’è motivo di avere dubbi circa la loro situazione sentimentale.

Dubbi sulla coppia e nuove segnalazioni sul Trono di Ciro Solimeno

Nonostante all’apparenza le cose pare stiano andando esattamente nel modo sperato, però, Pugnaloni non ha potuto fare a meno di porre l’accento su alcuni dubbi. Nello specifico, l’esperto di gossip ha ammesso di non avere alcuna fiducia in Nicole. Secondo il suo punto di vista, infatti, i due staranno insieme sicuramente per diverse settimane, forse un mesetto, ma poi emergeranno delle divergenze che li porteranno ad interrompere la relazione. Tra le mire di entrambi, specie della Belloni, pare ci siano servizi fotografici, sponsorizzazioni e tentativi di monetizzare grazie alla popolarità ottenuta a Uomini e Donne.

Restando su questo tema, poi, sono emerse altre rivelazioni scottanti anche su Allegra, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Di recente la ragazza è stata al centro dei gossip per aver sponsorizzato un negozio usufruendo della sua partecipazione a UeD. Sempre Pugnaloni ha rivelato di aver parlato con una persona, la quale gli ha detto che Allegra gli avrebbe confessato di non essere minimamente interessata al tronista, ma di avere come unico obiettivo quello di fare sponsorizzazioni. Alla luce di questo, però, viene da chiedersi se, effettivamente, la colpa non sia di Ciro che, malgrado tutte queste segnalazioni, continua a tenere lei, ma anche Alessia Antonetti, tra le sue corteggiatrici.