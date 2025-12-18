Il Trono di Uomini e Donne di Ciro Solimeno non è cominciato certamente nel migliore dei modi. Durante le varie puntate si sta parlando piuttosto poco di lui, sta di fatto che non sono ancora nate dinamiche intriganti per i telespettatori. Contrariamente a quanto va in onda, però, la situazione è molto più animata fuori dal contesto di UeD, dato che sono numerose le segnalazioni che stanno trapelando su questo trono. A finire nel mirino è stata, soprattutto Alessia Antonetti. In queste ore, sono trapelate altre indiscrezioni che metterebbero in cattiva luce le sue reali intenzioni, ma non solo. A non essere del tutto convincente è anche un’altra corteggiatrice.

Nuova segnalazione su Alessia Antonetti: è a Uomini e Donne per fare cinema?

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo, format ideato da Lorenzo Pugnaloni, sono state affrontate tematiche legate a Uomini e Donne. In particolar modo, sono arrivate delle segnalazioni su due corteggiatrici di Ciro Solimeno. Per quanto riguarda la prima è, ancora una volta, Alessia Antonetti. La ragazza è stata accusata già in precedenza di aver dichiarato, durante delle dirette sui social, di non essere interessata a Ciro. Il suo approdo a Uomini e Donne, dunque, ha subito fatto nascere il sospetto che possa aver preso questa decisione solo per ottenere visibilità.

Ebbene, in queste ore, tali ipotesi sono state rafforzate da nuove segnalazioni. Pugnaloni ha svelato di essere stato contattato da un ex corteggiatore di UeD, di cui non ha voluto rivelare l’identità, il quale gli ha raccontato di aver avuto delle conversazioni con Alessia prima che lei cominciasse questa esperienza nel programma. I due pare si siano incontrati ad un evento a cui partecipavano diversi attori. Qui ha scoperto che Alessia studia e lavora nel settore del cinema, ed ha sempre avuto il pallino di diventare attrice professionista. Proprio allo scopo di raggiungere i suoi obiettivi, dunque, la giovane pare abbia approfittato della presenza di un ex volto di UeD, che è una grande vetrina, ed abbia cominciato a fargli delle domande. Nello specifico, avrebbe chiesto al suo interlocutore informazioni in merito dinamiche del programma, chiedendo come funzionasse, se si potesse scegliere tra fare il tronista o il corteggiatore, ed altre cose. All’epoca dei fatti, inoltre, la protagonista era anche fidanzata.

Secondo il punto di vista dell’autore di questa segnalazione, Alessia sarebbe furba e intelligente. A suo avviso, sta sfruttando la visibilità ottenuta nel programma per farsi notare, e magari ottenere proposte nell’ambito, non solo del mondo dello spettacolo, ma anche e soprattutto del cinema.

Segnalazione su un’altra corteggiatrice di Ciro Solimeno

Questa, però, non è l’unica segnalazione trapelata sul Trono di Ciro Solimeno. A finire nel mirino è stata anche un’altra ragazza, di cui però al momento non si è ancora parlato. Lei si chiama Allegra, e di recente si è resa protagonista di un video in cui sfrutta la sua partecipazione a Uomini e Donne per sponsorizzare un negozio di abbigliamento. In tale clip, la ragazza specifica, in maniera alquanto netta, di essere un volto del programma, anche se per il momento di lei non si è mai parlato, ragion per cui ha provato a spronare le persone ad andare a fare acquisti presso tale esercizio commerciale. Queste, naturalmente, sono solo delle segnalazioni che, tuttavia, potrebbero essere di grande aiuto a Ciro per inquadrare meglio le persone che ha di fronte, evitando di incappare in una delusione.