Tra i troni che stanno generando maggiore sgomento a Uomini e Donne c’è sicuramente quello di Cristiana Anania. La ragazza si sta rendendo spesso protagonista di battibecchi concitati con i suoi corteggiatori, specie Ernesto Passaro. Tra i due ci sono stati diversi baci, ma al contempo anche tante discussioni accese determinate dall’avvicinamento della tronista anche agli altri corteggiatori. Ernesto ha ammesso di essere molto preso dalla ragazza, ragion per cui non riesce a controllare le sue reazioni quando assiste a scene che coinvolgono la tronista ed altri ragazzi. A quanto pare, Cristiana è un pensiero costante nella mente di Ernesto, sta di fatto che il giovane ha pubblicato anche mediante i social una stoccata contro la tronista, almeno così pare.

La stoccata di Ernesto Passaro contro Cristiana Anania sui social

La conoscenza tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania sta proseguendo tra alti e bassi a Uomini e Donne. Proprio nel corso di una delle ultime puntate andate in onda, il ragazzo è rimasto molto male nel vedere la tronista fare una sorpresa a Federico, dopo essersi vista con lui ed essersi scambiata anche dei baci. Adesso Uomini e Donne è in pausa per le festività natalizie, pertanto, tronisti e corteggiatori sono costretti ad una lontananza forzata, non potendosi sentire privatamente al di là del programma.

Ernesto, allora, ha deciso di far sentire la sua presenza a Cristiana mediante i social. In queste ore, il ragazzo ha condiviso una Instagram Storie in cui ha scritto di non essersi mai costruito un personaggio. Nella vita ha scelto di mostrarsi per quello che è, con tutti i suoi difetti. Il messaggio, poi, si conclude con una frase a effetto: “Preferisco rischiare di perderti, che piacerti mentendo”.

Scelta ancora lontana per Cristiana a Uomini e Donne

Seppur nel messaggio non sia stata citata esplicitamente Cristiana Anania, i riferimenti sono troppo palesi per dare luogo a fraintendimenti. Nonostante questo, però, c’è una piccola fetta di pubblico di Uomini e Donne che crede che possa trattarsi di un messaggio generico, volto ad esplicitare un concetto universale. Ad ogni modo, considerando come stiano andando le cose tra Ernesto e Cristiana a UeD, è molto probabile che il corteggiatore sia alquanto addolorato per come stia andando il suo percorso in trasmissione.

Se, da un lato, Flavio Ubirti ha già concluso il suo percorso a UeD arrivando ad una scelta, che ancora non è andata in onda, dall’altro ci sono gli altri tronisti che sembrano ancora in alto mare. Al Trono di Cristiana in particolare, appare molto difficile fare una previsione di chi possa essere la scelta in questo momento, pertanto, è molto probabile che bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima di assistere alla scelta.