Martedì 16 dicembre 2025 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione, non sono mancati i colpi di scena, le liti accese e le dichiarazioni inaspettate. Contrariamente a come spesso accade, stavolta a generare particolare scompiglio sono stati i protagonisti del Trono Classico.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: nuova lite tra Gemma e Mario, Magda dubita di Arcangelo

Le anticipazioni di Uomini e Donne inerenti la registrazione del 16 dicembre, riportate su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha iniziato ad uscire con un nuovo cavaliere di nome Mauro. I due hanno trascorso un’esterna piacevole, ma poi in studio sono nati dei diverbi. Il cavaliere ha avuto da ridire su alcuni comportamenti di Mario Lenti, accusandolo di interferire nel percorso della dama, anche se non è minimamente interessato a lei. Mario ha replicato dicendo a Gemma di lasciar perdere con Mauro, in quanto non crede sia l’uomo adatto a lei. Queste affermazioni hanno turbato molto la Galgani che, infatti, ha sbottato contro il cavaliere definendolo “pagliaccio” e animando parecchio il centro studio.

La conoscenza tra Arcangelo e Magda, invece, sta proseguendo, ma in studio la donna ha avuto delle remore nei riguardi del suo interlocutore. A suo avviso, infatti, Arcangelo non proverebbe le stesse cose che prova lei nei suoi riguardi. Sulla faccenda è intervenuto anche Sebastiano, il quale ha dichiarato di non riuscire a credere a questa relazione, in quanto non si capacita di come a Magda possa piacere un uomo come Arcangelo.

Colpi di scerna al Trono Classico di UeD: Jakub se ne va, Ernesto si dichiara innamorato di Cristiana

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, ci sono stati dei colpi di scena ai troni di Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. Partendo dalla prima, la ragazza è uscita con Jakub, ma i due hanno avuto un’accesa discussione, chiosata con l’affermazione di Jakub secondo cui lui e la tronista non sarebbero compatibili. La lite è proseguita anche in studio, dove i toni sono diventati sempre più concitati. Jakub è arrivato addirittura a dire che, se Sara l’avesse scelto adesso, lui le avrebbe risposto di “no”. Questo, ovviamente, ha acuito ulteriormente le divergenze tra i due, al punto da spingere il corteggiatore ad andare via, ribadendo di non essere compatibile con Sara.

Per Cristiana Anania, invece, c’è stato un momento emotivamente molto forte. La ragazza è rimasta parecchio turbata da alcuni comportamenti assunti da Ernesto in una scorsa puntata di UeD. Quest’ultimo, però, ha deciso di raggiungere la tronista in camerino per poterle parlare e, in tale occasione, le ha confessato di essersi innamorato di lei. Le parole di Ernesto hanno spiazzato e confuso Cristiana, specie in virtù del fatto che è uscita anche con Federico, con il quale è scattato un altro bacio. Il suo percorso, dunque, si è complicato ulteriormente.