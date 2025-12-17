Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 17 dicembre, c’è stato un colpo di scena per Gemma Galgani. Francesco ha fatto una confessione su Lucia, mentre Sara Gaudenzi e Cristiana Anania hanno avuto un nuovo scontro.

Gemma bacia Antonio a Uomini e Donne, Francesco ancora innamorato di Lucia

Inizio di puntata con il botto oggi a Uomini e Donne. Gemma Galgani sta conoscendo Roberto e Antonio. Con il primo ha deciso di interrompere la conoscenza, in quanto non abbastanza attratta da lui, mentre con il secondo ha deciso di continuare. Antonio si è detto molto preso dalla donna, al punto da sentire la voglia di baciarla. Gli opinionisti, allora, hanno invogliato il cavaliere a dare seguito ai suoi impulsi, così lui si è alzato e l’ha baciata. Successivamente, poi, Maria De Filippi ha chiamato a centro studio Marina, rientrata dopo la scenata di ieri, e le ha fatto conoscere un nuovo cavaliere venuto per lei, che la donna ha deciso di accettare.

Poi si è passati a Francesco ed Alessio, i quali stanno uscendo con due dame, Maria e Paola. Pili Stella ha deciso di continuare ad uscire con Maria, con la quale si è trovato molto bene. Per contro, invece, la dama ha deciso di interrompere la frequentazione con Francesco, in quanto ha accusato il ragazzo di essere ancora innamorato di Lucia. Lui non ha potuto negare, sta di fatto che ha ammesso di essere in una fase di transizione, durante la quale sta facendo il possibile per dimenticare Lucia, ma non ci riesce.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Magda e Arcangelo hanno poi rivelato di essersi incontrati per caso in un ristorante a Roma e di aver deciso di trascorrere la serata insieme. Alessio li ha molto attaccati accusandoli di aver mancato di rispetto alla redazione, in quanto avrebbero dovuto informare subito gli autori di quanto accaduto, mentre il tutto è stato riportato il giorno seguente.

“Sto provando a dimenticarla!” Francesco non ha superato la conoscenza con Lucia #UominieDonne pic.twitter.com/THc8TWXXUG — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 17, 2025

Lite tra Sara e Cristiana al Trono Classico di UeD

Al Trono Classico di Uomini e Donne c’è stato un nuovo scontro tra Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. Prima di arrivare allo scontro, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato inerente un’esterna tra Sara e un nuovo corteggiatore di nome Raien. Il ragazzo si è mostrato sin da subito molto sicuro di sé, cosa che in un primo momento ha attratto la tronista, ma adesso bisogna capire come evolverà la faccenda. Successivamente, poi, la ragazza è uscita anche con Marco, il quale le ha organizzato un’esterna in studio in cui le ha proposto di fare l’albero di Natale. Sara ne è stata molto felice, sta di fatto che i due sono stati finalmente bene e si sono riappacificati.

In studio, poi, Jakub ha criticato il comportamento della tronista, sta di fatto che tra i due c’è stato uno scontro. La Gaudenzi è arrivata addirittura a reputare un po’ forzati alcuni comportamenti del giovane. Sulla questione è intervenuta Cristiana Anania, la quale ha lasciato intendere che Sara non sia realmente interessata a Jakub, in quanto crede che gli avrebbe proposto di rimanere nel programma solo per fare un dispetto a lei. Sara ha replicato a tono spiegando a Cristiana che non tutto gira attorno a lei, frase che le ha fatto guadagnare l’applauso del pubblico. Alla fine, poi, Sara ha voluto ballare con Marco.