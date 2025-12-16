La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una scena madre da parte di Marina Brochetta. La donna ha perso nuovamente le staffe dando luogo ad uno show, ma qualcosa non è andato come si aspettava, in quanto Maria De Filippi è apparsa alquanto spazientita. Successivamente, poi, ci sono stati altri confronti e scontri.

Nuovo show di Marina a Uomini e Donne, Maria De Filippi lo ignora

Oggi a Uomini e Donne si è partiti da Marina, la quale si è accomodata al centro dello studio con Marcello. Quest’ultimo, però, è stato al centro di una discussione molto accesa a causa di quanto accaduto con Tiziana durante la scorsa puntata di UeD. L’uomo, dopo essere stato scaricato dalla donna, ha parlato molto male di lei, arrivando addirittura a dichiarare di aver respinto le avances della dama. Quest’ultima, ovviamente, ha replicato smentendo le insinuazioni del cavaliere e accusandolo di essere un uomo davvero squallido e poco galante.

In studio tutti hanno attaccato Marcello, tranne Marina che, invece, ha provato a difenderlo dicendo di voler continuare a frequentarlo poiché con lei è stato molto gentile. Alcune dame, poi, hanno preso la parola dichiarando di essere state corteggiate da Marcello, ma di averlo rifiutato. Questo ha, dunque, dimostrato che Marina non sia affatto l’unica. Neppure questo, però, ha spinto la donna a cambiare opinione sul suo interlocutore, ragion per cui è stata duramente attaccata, soprattutto da Tina Cipollari. Ad un certo punto, poi, la dama è scoppiata in lacrime ed è corsa via dallo studio, seguita da Marcello. Maria De Filippi è apparsa alquanto spazientita dalla situazione, sta di fatto che ha chiesto alla redazione di non seguire i due protagonisti dietro le quinte, ed ha preferito passare oltre. Alla fine, poi, i due sono rientrati e Tina ne ha approfittato per accusare Marina di essere troppo instabile, in quanto non le si può dire nulla che o sbraita, oppure esce dallo studio disperata.

Nuovo scontro tra Mario Lenti e Barbara De Santi, Cristiana bacia Ernesto

Mario Lenti, invece, sta uscendo con una nuova dama di nome Laura, con cui si sta trovando bene. Malgrado questo, però, il cavaliere si è voluto confrontare con Barbara De Santi, che ha accusato di aver interrotto la loro conoscenza, non perché non interessata a lui, quanto piuttosto a causa dei condizionamenti da parte dei presenti. Lei ha negato, ed ha ribadito di non voler più uscire con Mario. Sabrina Zago sta uscendo con Massimiliano e Carlo. La conoscenza con quest’ultimo sta proseguendo alla grande, mentre con il primo le cose non stanno andando bene, sta di fatto che la dama lo ha eliminato.

Nella parte conclusiva della puntata del 16 dicembre di Uomini e Donne, poi, si è parlato del Trono di Cristiana Anania. La ragazza è uscita con Simone, con cui si è trovata bene, tuttavia, ha palesato di avere un blocco nei suoi riguardi, sta di fatto che non riesce a baciarlo, e deve comprenderne il motivo. Successivamente, poi, è stata mandata in onda un’esterna tra Cristiana ed Ernesto durante la quale i due hanno avuto una discussione. Alla fine, però, si sono riconciliati con tanto di bacio. Il pubblico da casa non ha molto apprezzato quanto accaduto, al punto da definire il tutto un po’ cringe. Questa esterna non è piaciuta neppure agli altri due corteggiatori, specie Federico, che ha sbottato duramente contro la tronista, guadagnandosi una standing ovation da parte dello studio.