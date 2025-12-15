Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 15 al 19 dicembre rivelano che ci saranno momenti molto concitati al Trono Over, specie per quanto riguarda Gemma Galgani. La donna avrà addirittura un malore per cui Tina Cipollari chiamerà il medico in studio. Anche al Trono Classico, però, ci saranno episodi degni di nota per quanto riguarda le due troniste. I tronisti, invece, faranno perdere le loro tracce.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: il malore di Gemma, la scenata di Marina e liti

L’ultima settimana di messe in onda di Uomini e Donne prima della consueta pausa natalizia, che inizierà dopo il 22 dicembre, si preannuncia ricca di avvenimenti interessanti. Partendo dal Trono Over, Gemma Galgani chiuderà definitivamente con Roberto, ma inizierà la conoscenza con Antonio, al quale darà anche un bacio a centro studio. Successivamente, però, si renderà conto di non essere attratta dall’uomo, ragion per cui interromperà la conoscenza anche con lui, accettando di conoscere Ciro, un nuovo arrivato. Nel frattempo, però, la donna accetterà di fare un ballo con Mario Lenti e, successivamente, scoppierà in lacrime. I presenti si preoccuperanno per lei, soprattutto Tina Cipollari che, con la sua solita ironia, chiederà al medico della redazione di entrare in studio per “soccorrere” la dama. La scenetta, ovviamente, sarà a dir poco esilarante.

Ad ogni modo, il comportamento di Mario indignerà i presenti. L’uomo è ben consapevole di suscitare ancora delle reazioni e sensazioni in Gemma, ragion per cui non dovrebbe illuderla con inviti insensati. Barbara De Santi attaccherà il cavaliere dicendo che, quando è uscito con lei, le ha rivelato di non avere più alcuna intenzione di uscire con la donna. Tra i due seguirà una discussione in cui lui rivangherà anche la decisione della dama di chiudere la loro conoscenza. Secondo il punto di vista di Lenti, la De Santi si è lasciata influenzare da alcuni membri dello studio.

Ad animare la situazione, poi, ci penserà anche Marina, la quale avrà una discussione molto accesa in studio con alcuni dei presenti a causa di Marcello. La donna arriverà ad uscire dallo studio dando luogo ad una delle sue solite scenate. Successivamente, poi, rientrerà e dichiarerà di voler proseguire la conoscenza con il cavaliere. Sabrina Zago eliminerà Carlo, mentre deciderà di proseguire solamente con Massimiliano. Federico Mastrostefano continuerà ad uscire sia con Emanuela sia con Lucia. Quest’ultima smetterà di uscire con Mauro, e per lei arriverà un nuovo spasimante di nome Marco.

Spoiler Trono Classico UeD: nuova lite tra Sara e Cristiana, tronisti spariti

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, dopo quanto accaduto nelle precedenti puntate, Sara Gaudenzi si riappacificherà con Marco, e uscirà anche con un nuovo corteggiatore di nome Raien. Jakub rimarrà abbastanza male, sta di fatto che tra i due nascerà una discussione. Sulla faccenda interverrà anche Cristiana Anania, la quale avrà un nuovo scontro con la sua collega di trono. Sara non esiterà a palesare il suo malessere nei riguardi dei corteggiatori, i quali non fanno altro che richiedere dimostrazioni da lei, quando in realtà dovrebbe essere il contrario. La ragazza sarà così adirata al punto da non voler ballare con nessuno dei suoi spasimanti.

Cristiana Anania, dal canto suo, porterà in esterna Ernesto, con il quale scatterà un bacio. Questo genererà una discussione piuttosto animata tra il corteggiatore e il suo rivale Federico. Successivamente, poi, la giovane farà un’altra esterna con entrambi i corteggiatori, e anche in questa circostanza scatteranno dei baci, cosa che darà spazio a nuovi dibattiti particolarmente accesi. In merito a Ciro Solimeno e Flavio Ubirti, invece, faranno perdere le loro tracce in quanto non si parlerà di loro nelle prossime puntate di UeD.