La travagliata relazione tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano continua sia dentro sia fuori Uomini e Donne. Malgrado le anticipazioni delle ultime registrazioni abbiano lasciato intendere una sorta di chiusura tra i due, con conseguente possibile uscita dal programma da parte di Agnese con un altro cavaliere, la situazione sta prendendo una piega inaspettata. La dama, infatti, mediante i social ha condiviso un video che è una chiara stoccata alla complicata frequentazione con Federico. Quest’ultimo, dal canto suo, ha condiviso una seri di contenuti che hanno tutta l’aria di essere un po’ sospetti. Vediamo perché.

Le stoccate di Agnese De Pasquale e Federico fuori da Uomini e Donne

In queste ore, Agnese De Pasquale ha condiviso una clip su Instagram in cui si parla di relazioni travagliate. Nello specifico, sembra di sentire proprio la descrizione della travagliata relazione tra la dama e Federico, con riferimenti ai continui passi indietro che una donna molto coinvolta da un uomo fa nel momento in cui riceve attenzioni da quest’ultimo, nonostante le continue mancanze e marachelle combinate. Inoltre, ci sono anche dei riferimenti alle illusioni che una donna costruisce in autonomia nella speranza che l’uomo che sta frequentando possa cambiare e possa, finalmente, darle tutte le attenzioni che merita.

Si tratta di un post ironico, che Agnese ha condiviso con leggerezza, tuttavia, considerando che la storia con Federico sembrava essere conclusa, il riferimento palese sembra un po’ strano. A quanto pare, dunque, Agnese non riesce proprio a mettere da parte il sentimento che nutre nei riguardi dell’uomo, malgrado tutto quello che il cavaliere le dice e combina a Uomini e Donne. Il pubblico da casa, intanto, è incredulo per il modo in cui si stia comportando una donna come Agnese, strutturata, intelligente e madre di due figli.

Mastrostefano fa sorgere dubbi con dei video sui social

Tutto sta iniziando a sembrare un po’ strano, specie alla luce di alcuni contenuti che recentemente ha condiviso Federico sui social. Mastrostefano, infatti, ha riempito le sue Stories di Instagram con contenuti relativi a Uomini e Donne e a quanto accaduto nelle scorse puntate. Federico ha condiviso, in maniera molto compiaciuta e divertita, gli scontri che ci sono stati con Agnese, ma non solo. Il cavaliere ha anche condiviso le anticipazioni di quello che andrà in onda nella puntata di oggi, durante la quale si parlerà, ancora una volta, di lui e Agnese.

Questi dettagli, dunque, stanno destando un po’ di domande e perplessità. Se dalle ultime registrazioni è emerso che Agnese e Federico abbiano chiuso, per quale ragione entrambi stanno continuando a condividere contenuti legati alla loro frequentazione? Non è che forse i loro siparietti a centro studio siano un po’ frutto del volere della redazione, dato che destano molto interesse e clamore? Queste, naturalmente, restano solo delle supposizioni, ma è inevitabile non farsi qualche domanda.