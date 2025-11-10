Altra settimana particolarmente movimentata a Uomini e Donne. Le anticipazioni che vanno dal 10 al 14 novembre rivelano che ci saranno momenti molto concitati al Trono Over, in quanto ci sarà il ritorno di una dama, la sceneggiata di un’altra, ma non solo, anche Maria De Filippi ci metterà del suo. Saranno prese anche decisioni importanti. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, ci saranno grandi novità per Flavio Ubirti.

Anticipazioni Trono Over UeD: sceneggiate, ritorni, e sfuriata Mariana

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla settimana appena cominciata rivelano che si comincerà con Mario Lenti, il quale prenderà la decisione di interrompere la frequentazione con Cinzia Paolini. Quest’ultima, però, non sembrerà particolarmente affranta dalla scelta, sta di fatto che si consolerà subito uscendo con un nuovo cavaliere di nome Paolo. Ad un certo punto, poi, ci sarà un intervento da parte di Rocco. Il cavaliere sembrerà ancora interessato alla dama, malgrado tutto quello che è successo tra di loro e che si sono detti nelle precedenti puntate di UeD. Cinzia gli restituirà un vestito che lui le aveva regalato, e tra i due ci sarà una nuova discussione. Al termine del blocco, Maria De Filippi sbotterà contro i due protagonisti dichiarando che il tutto fosse molto ridicolo, ragion per cui non gli consentirà più di avere spazio a centro studio.

La palla poi passerà a Magda e Sebastiano Mignosa. La dama chiuderà la conoscenza con il cavaliere nel momento in cui scoprirà che lui ha deciso di far scendere una nuova dama per conoscerla. Anche un’altra storia giungerà al capolinea, ovvero, quella tra Sabrina Zago e Nicola. Come tutti in studio avevano predetto, i due si sono già lasciati, e la donna tornerà in studio per raccontare l’accaduto e per rimettersi in gioco. Nei prossimi giorni la donna uscirà anche con un nuovo cavaliere di nome Paolo. A quel punto interverrà Marina, che darà luogo ad una delle sue ormai solite sceneggiate. La donna si arrabbierà con il cavaliere in quanto la sera prima le ha dato buca proprio per uscire con Sabrina.

Passando ad Agnese De Pasquale, invece, la donna uscirà con Federico Mastrostefano e un altro Federico e li bacerà entrambi. In studio, però, si dichiarerà per il primo e lui le dirà di essere arrivato all’80% di gradimento nei suoi riguardi. Tale percentuale non piacerà alla dama, sta di fatto che deciderà di lasciarlo, per l’ennesima volta, e di uscire dallo studio. Stavolta non si sa se la donna lascerà il programma oppure no.

Spoiler Trono Classico UeD: primo bacio per Flavio, ritorni e consapevolezze

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, le anticipazioni della settimana rivelano che Flavio Ubirti uscirà con Martina e tra di loro scatterà finalmente un bacio. Il tronista uscirà anche con Angela, la quale organizzerà un gioco un po’ seducente, ma tra di loro non succederà nulla. Nicole, invece, deciderà di eliminarsi.

Sara Gaudenzi uscirà con Marco e i due, finalmente, troveranno un punto d’incontro e avranno un’esterna molto bella e piacevole. La giovane, poi, farà un’esterna anche con Jakub. Cristiana Anania, infine, è andata a riprendere Federico, che in precedenza aveva deciso di andare via. Il giovane si convincerà a tornare e continuare a corteggiare la tronista.