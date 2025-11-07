Se il Trono Classico di Uomini e Donne di quest’anno sta regalando qualche fugace soddisfazione al pubblico da casa è grazie a Sara Gaudenzi che, da quando ha accettato di passare da corteggiatrice di Flavio Ubirti a tronista, ha animato un po’ la situazione. Sara si è sempre descritta come una ragazza semplice, che vive una vita molto tranquilla e lavora all’interno di un supermercato. Ad ogni modo, questa non è proprio la sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo. Nel 2017, infatti, prese parte a Miss Bellezza Lazio, riuscendo anche ad aggiudicarsi il titolo. Ebbene, in tale occasione, il volto di Sara appariva assolutamente diverso rispetto a come siamo abituati a vederla oggi, ragion per cui si è evinto che la tronista sia ricorsa alla chirurgia estetica.

Ecco com’era Sarta Gaudenzi prima di partecipare a Uomini e Donne: foto del prima e dopo

Sara Gaudenzi un bel po’ di anni fa ha vinto il titolo di Miss Bellezza Lazio. In tale occasione, la giovane appariva notevolmente diversa da come è adesso. Dando un’occhiata alle immagini a confronto, che sono state riportate su Lollo Magazine, appare chiaro che Sara si sia rifatta e sia intervenuta chirurgicamente su più parti del suo viso. In primo luogo, quello che balza sicuramente agli occhi sono le labbra, che attualmente appaiono decisamente più rimpolpate e definite. Secondo molti fan, però, la giovane sarebbe intervenuta anche per migliorare l’aspetto del suo naso, che ora sembra essere un po’ più alla francese, ma non è finita qui. Anche gli zigomi appaiono decisamente più pieni e sodi.

In linea generale, dunque, quando Sara prese parte alla competizione di bellezza, era molto più semplice e acqua e sapone. Adesso, invece, i suoi lineamenti sono stati marcati parecchio e, in verità, uniformati un po’ a quelli che sembrano essere gli standard di cui è pregna la società odierna.

Focus sul Trono di Sara a UeD e spoiler su ciò che accadrà con Marco

Ad ogni modo, Sara Gaudenzi sta facendo parlare molto di sé in questo periodo a Uomini e Donne, non solo per la scelta di richiamare Jakub Bakkour, che fino a poco tempo fa corteggiava Cristiana Anania, ma anche per alcune dinamiche intrinseche al suo percorso. Proprio nella puntata di ieri di UeD, in cui sono state formulate delle accuse contro la redazione, la ragazza ha avuto una discussione molto accesa con Marco, uno dei corteggiatori che sembrava rientrasse tra i suoi preferiti. Ebbene, all’apice dello scontro, lui ha deciso di autoeliminarsi, cosa su cui Sara è apparsa d’accordo.

Quello di Marco, dunque, è sembrato avere tutta l’aria di un addio, ma sarà davvero così? Le anticipazioni delle prossime puntate del programma rivelano di no. Marco, infatti, ritornerà eccome. Nello specifico, si vedrà un’esterna tra i due in cui sembreranno riappacificarsi. Successivamente, però, Sara assumerà nuovi comportamenti nei riguardi di Jakub che irriteranno Marco. Insomma, il loro percorso sarà pieno di alti e bassi.