Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Mario Lenti. Come tutti i fan della trasmissione sapranno, il cavaliere è il padre di Claudia Lenti, ex dama del Trono Over di UeD, che uscì dal programma in coppia con Alessio Pili Stella. Lui è poi ritornato alla corte di Maria De Filippi, mentre lei ha trovato l’amore al di fuori della trasmissione. Proprio l’ex volto di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato alcune dinamiche che si stanno trattando in studio, soffermandosi soprattutto su suo padre e sul suo ex.

Claudia Lenti difende il padre Mario dagli attacchi che riceve a Uomini e Donne, delusione verso Gemma Galgani

Claudia Lenti ha rilasciato un’intervista nel programma Casa Lollo in cui ha commentato l’esperienza di suo padre a Uomini e Donne. Innanzitutto la giovane ha specificato che siano stati proprio lei e suo fratello ad insistere affinché il padre prendesse parte al programma. La donna, poi, ha sentito il bisogno di difendere l’uomo dai numerosi attacchi che è solito ricevere in studio, specie per la frequentazione naufragata con Gemma Galgani.

A tal riguardo, Claudia ha reputato eccessivi gli interventi a gamba tesa contro suo padre, in quanto nella vita di tutti i giorni può certamente accadere che tra due persone non scoppi la scintilla, proprio come è successo tra Mario e Gemma. Per tale ragione, la donna reputa ingiustificati gli attacchi di alcuni membri dello studio, specie quelli di Gemma. Con particolare riferimento alla donna, Claudia ha spiegato di avere molta stima della Galgani e di reputarsi una sua amica, tuttavia, è rimasta un po’ delusa dai teatrini a cui la donna sta dando quotidianamente luogo contro Mario.

Sempre per tutelare suo padre, Claudia ha anche respinto tutte le accuse di coloro i quali ritengono che Mario Lenti sia giunto a Uomini e Donne con l’unico scopo di ottenere visibilità e non per trovare realmente l’amore. Ebbene, a tal riguardo, Claudia ha spiegato che suo padre, per l’età che ha e il lavoro che svolge, non ha assolutamente bisogno della notorietà. Al massimo, l’unica cosa che può ottenere è l’essere riconosciuto per strada da qualche fan della trasmissione, ma nulla di più. Per tale ragione, non c’è alcuna strategia o premeditazione dietro i comportamenti dell’uomo.

Le parole inaspettate di Claudia su Alessio Pili Stella

Nel corso dell’intervista, poi, Claudia Lenti è stata chiamata ad intervenire anche su Alessio Pili Stella. A tal riguardo, in tanti hanno notato che quest’anno il cavaliere sia un po’ diverso e abbia deciso di cambiare atteggiamento nel relazionarsi agli altri protagonisti del programma. Ebbene, anche Claudia si è trovata d’accordo con questa visione. In particolar modo, l’ex dama ha rivelato di aver notato che Pili Stella sia molto più calmo rispetto al passato, questo forse in virtù del fatto che nella vita le persone cambiano.

Tuttavia, la Lenti ha raccontato un retroscena in merito ad Alessio. Conoscendolo abbastanza bene, infatti, la donna è stata in grado di leggere in lui una certa confusione. Nello specifico, ha detto di non vederlo sereno e in pace con se stesso. A suo avviso, infatti, il cavaliere non ha ancora trovato il suo equilibrio. Claudia ha concluso l’intervista augurando ad Alessio di incontrare anche lui una persona in grado di renderlo felice, proprio come è successo a lei. La donna, infatti, è attualmente fidanzata con una persona estranea al mondo dello spettacolo, e tra i due le cose vanno a gonfie vele, al punto da spingere lei a voler tutelare al massimo questa relazione non esponendola troppo sui social.