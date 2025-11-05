Il troppo storpia. Questo potrebbe essere un po’ il riassunto della puntata del 5 novembre di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha esasperato alcuni comportamenti, al punto da generare un certo malcontento nei presenti e nel pubblico da casa. Successivamente, poi, si è parlato anche di altri argomenti, tra cui il ritorno di Jakub Bakkour e la conseguente reazione di Cristiana Anania.

Gemma Galgani esaspera a Uomini e Donne, rotture e nuove conoscenze

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un nuovo scontro tra Gemma Galgani e Mario Lenti. La donna non ha fatto altro che interrompere il confronto tra l’uomo e Cinzia Paolini dicendo di essere stanca di assistere all’assurdo teatrino messo in piedi dai due. Della stessa idea sono stati anche gli opinionisti, che hanno commentato con estremo sarcasmo i racconti di Mario e Cinzia. L’atteggiamento di Gemma è stato così irriverente, e a tratti ineducato, al punto da infastidire notevolmente, non solo i destinatari dei suoi sfottò, ma anche il pubblico da casa. Ad ogni modo, quando hanno avuto la possibilità di parlare, Mario e Cinzia hanno raccontato di aver avuto dei problemi durante le scorse uscite, ragion per cui hanno deciso di interrompere la conoscenza, specie per volontà di Mario.

Successivamente, poi, è intervenuto Enrico, il quale ha ammesso di essere rimasto male anche lui di alcuni comportamenti della dama, che nel frattempo ha deciso di conoscere anche un altro cavaliere di nome Paolo. Anche tra loro due, dunque, si è interrotta la conoscenza. Enrico, per contro, ha conosciuto un’altra dama di nome Cinzia, che lo ha colpito particolarmente. Per Marina è arrivato un nuovo cavaliere, che lei ha deciso di tenere.

Mario vuole interrompere la conoscenza con Cinzia! #UominieDonne pic.twitter.com/YvUfpT3UMA — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 5, 2025

Guido Ricci pronto ad uscire da Uomini e Donne con Federica, ma non oggi

Dopo gli inconvenienti che ci sono stati in questo periodo, Guido Ricci e Federica hanno ripreso a frequentarsi. In studio hanno raccontato di essere rimasti molto contenti di essersi ritrovati. Malgrado questo, però, la dama ha ammesso di volerci andare con i piedi di piombo, ragion per cui ha deciso di non andare oltre con il cavaliere durante queste uscite riconciliative. I presenti in studio, allora, hanno chiesto a Guido se, finalmente, fosse pronto ad uscire dal programma con Federica. Lui, però, ha dato una risposta molto particolare, ovvero, ha detto di aver scelto il giorno in cui ha intenzione di uscire dalla trasmissione con la dama, ma non è questo. La sua risposta ha generato molti dubbi e perplessità. Gli opinionisti hanno ironizzato sulla faccenda, mentre Alessio Pili Stella e Gloria Nicoletti hanno accusato Guido di essere falso e ridicolo.

Sara Gaudenzi richiama Jakub al Trono Classico, Cristiana sbotta

I riflettori, poi, hanno puntato Sara Gaudenzi. La ragazza ha deciso di andare a chiamare Jakub, dopo che Cristiana Anania lo ha eliminato, e lui ha accettato. Gli opinionisti sono apparsi entusiasti di questo risvolto, mentre Cristiana ha fatto di tutto per mostrarsi disinteressata, ma è stato palese il suo rammarico. La tronista, infatti, non ha perso occasione per rinfacciare a Jakub che fino a una settimana fa le parlava della scelta, mentre adesso è pronto a corteggiare un’altra ragazza. Il giovane ha replicato in maniera impeccabile alle insinuazioni di Cristiana, in quanto ha detto che, dopo aver appurato che le cose con lei non siano decollate, lui è pronto ad andare avanti, cosa che avrebbe fatto anche al di fuori del programma. Secondo gli opinionisti, la reazione di Cristiana è dettata solamente dalla gelosia.