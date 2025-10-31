Puntata movimentata quella di oggi a Uomini e Donne. A generare particolare sgomento ci hanno pensato Mario Lenti e Cinzia Paolini. I due hanno scatenato le ire degli opinionisti e, al contempo, l’incredulità di Maria De Filippi. Il pubblico da casa, però, ha fatto un’osservazione decisamente calzante.

Magda restituisce un regalo a Mario Lenti e gli fa fare una gaffe a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un gesto eclatante da parte di Magda. La donna ha, ormai, interrotto la conoscenza con Mario Lenti. Tra i due le cose si sono concluse in maniera piuttosto turbolenta, al punto che il cavaliere, in una precedente puntata di UeD, ha rinfacciato alla dama di essersi tenuta il cellulare che lui le avesse regalato. Quest’oggi, dunque, Magda gliel’ha letteralmente sbattuto addosso raccontando la dinamica dell’acquisto.

Stando a quanto emerso, la donna non voleva che Mario facesse questo gesto dopo così pochi giorni di frequentazione, ma lui insistette tanto. Quando poi le cose tra i due sono finiti male, lui le ha rinfacciato quanto accaduto. In studio tutti si sono schierati dalla parte di Magda, reputando il comportamento di Mario assolutamente deplorevole.

Mario Lenti e Cinzia Paolini mandano in delirio lo studio di UeD, le accuse contro la redazione

La palla è poi passata a Cinzia Paolini, che sta uscendo sia con Mario sia con Enrico. Il primo ha accusato i due di conoscersi già e di essere d’accordo. Enrico si occupa di rivendita di gioielli preziosi nel napoletano, mentre Cinzia in passato ha aperto diversi negozi di compro oro nella stessa zona. Questo, sommato ad alcuni atteggiamenti dei due, ha spinto Mario ad avere questi dubbi. Cinzia ed Enrico hanno negato di aver avuto contatti in precedenza.

Per tutta la durata del blocco, Maria De Filippi non ha fatto altro che chiedere ai due se avessero intenzione di proseguire la loro conoscenza nonostante ci fossero di mezzo queste accuse così pesanti. Nel momento in cui i due hanno manifestato la volontà di continuare, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sbottato dicendo di non voler assistere a queste pagliacciate. Il pubblico da casa, però, ha giustamente commentato quanto accaduto dicendo che la colpa sia della redazione, che puntualmente decide di mettere a centro studio questi protagonisti, pur consapevoli del fatto che, molto probabilmente, non siano sinceri. Ad ogni modo, al termine della discussione, Maria si è detta basita dal comportamento di Mario, che pur pensando che Cinzia sia falsa, ha deciso di uscire con lei la sera stessa, ma anche per il comportamento della dama, che ha accettato l’invito di un uomo che le ha dato della fasulla.

Federico sottotono, nuovo scontro tra Guido e Federica

Federico Mastrostefano, invece, è apparso alquanto sottotono, sta di fatto che il blocco a lui dedicato è durato pochissimo. L’uomo è uscito con Vincenza, tuttavia, ha rivelato di non aver sentito chimica, perciò l’ha mandata via, mentre ha deciso di continuare ad uscire con Annamaria. Per l’uomo, poi, sono scese due nuove dame, ma lui ha deciso di tenerne solo una, con cui ha deciso anche di ballare.

Poi si è passati a Guido Ricci, il quale ha avuto un nuovo confronto con Federica, malgrado in una scorsa puntata i due avessero deciso di chiudere. Lui si è detto pentito per quanto accaduto, e quindi intenzionato a proseguire. Alle sue intenzioni, però, non sono seguiti i fatti, ragion per cui Federica è rimasta sui suoi passi.