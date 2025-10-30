Dopo la puntata speciale di ieri di Uomini e Donne in cui si è parlato del confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, oggi si è ripartiti dal Trono Over con Federico Mastrostefano. Il cavaliere è stato chiamato al centro studio per raccontare delle sue frequentazioni, ma Agnese De Pasquale è intervenuta facendo perdere le staffe a Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha sbottato contro la dama dando luogo ad una scenata mortificante per lei. Nel corso della puntata odierna, poi, si è parlato anche di altri argomenti abbastanza infuocati.

Scontro tra Maria De Filippi e Agnese De Pasquale a UeD: cosa è successo

Nella puntata del 30 ottobre di Uomini e Donne si è partiti da Federico Mastrostefano. Il ragazzo sta uscendo con Erica e con le due ragazze nuove che sono scese per lui in una precedente puntata. Prima di parlare di questo, però, c’è stato un intervento a gamba tesa da parte di un altro Federico, il quale sta uscendo con Agnese. Il cavaliere ha chiesto a Federico la cortesia di non cercare più la dama se non ha intenzioni serie con lei. A quel punto, allora, è intervenuta anche Agnese, la quale ne ha approfittato dello spazio per attaccare Erica. L’intervento della donna ha fatto infuriare Maria De Filippi. La conduttrice ha sbottato contro Agnese invitandola a non prendersela con Erica, in quanto lei non è nessuno per poter giudicare il suo comportamento. La presentatrice le ha detto che, se non le piace il modo di fare di Federico, deve chiudere con lui, senza continuare con questi tira e molla. Maria le ha anche detto di non riconoscerla più in quanto sta correndo dietro ad un uomo in maniera umiliante.

Dopo la sfuriata, poi, Maria ha chiesto ad Agnese se fosse ancora interessata a Federico, lei ha preferito non rispondere, ma dal suo silenzio si è evinta palesemente la sua intenzione. Agnese, allora, si è sfogata ed ha ammesso di non riconoscersi più neppure lei. Anche sua madre e la sua famiglia non le parlano da una settimana a causa dei suoi comportamenti con Federico. Al termine del blocco, poi, Federico ha ribadito di voler tornare ad uscire con Agnese, anche se non è preso al 100%, poiché nella sua vita si è spesso trovato ad innamorarsi di donne che, in un primo momento, non lo convincessero. Il cavaliere, così, ha chiesto di ballare con Agnese, la quale ha accettato.

L’attenzione, poi, si è spostata su Sebastiano Mignosa e Magda. Tra i due la frequentazione sta proseguendo, ma il cavaliere ha evidenziato alcune problematiche che sta riscontrando nel loro rapporto. A quel punto, allora, è intervenuta Tina Cipollari la quale ha ironizzato sulla loro situazione prevedendo un’imminente rottura poiché a suo avviso la relazione è basata solo sul sesso. Ad ogni modo, per Sebastiano è arrivata anche una dama, ma lui non ha voluto conoscerla per concentrarsi solo su Magda.

Fuochi e fiamme al Trono Classico: scontro tra Sara e Marco

Si è passati poi al Trono Classico di Uomini e Donne con il trono di Sara Gaudenzi, l’unico che quest’anno sta dando qualche soddisfazione al pubblico da casa. Si è partiti da uno scontro in camerino tra Sara e Marco. I due, purtroppo, non sono riusciti a trovare un punto d’incontro a causa di alcune incompatibilità caratteriali e fraintendimenti. La discussione è proseguita anche in puntata dove Sara ha provato a spiegare meglio la sua posizione. La ragazza ha confessato che vorrebbe ricevere più attenzioni da parte di Marco, specie quando lei è silenziosa o triste. Marco, però, ha replicato con toni molto coloriti dicendo di non conoscere la ragazza, ragion per cui non può sapere quello che lei pensa realmente se a fatti dimostra altro. I due hanno così dato luogo ad uno show in romanesco che ha divertito parecchio i presenti.

Sara, poi, è uscita in esterna anche con Andrea, con il quale si è trovata molto bene. I due hanno riso tanto e si sono anche presi in giro su alcuni aspetti estetici e caratteriali. In puntata, poi, la tronista ha stilato una sorta di classifica sui suoi corteggiatori. Al primo posto ci sarebbe Nicolò, di cui non si è vista l’esterna, ma con cui si è trovata molto bene, poi, Andrea e, infine, Marco.