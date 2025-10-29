Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è andato in onda il tanto atteso confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Come preannunciato dalle anticipazioni, Martina De Ioannon non ha accettato l’invito della redazione. Ad ogni modo, forse proprio a causa delle alte aspettative che c’erano su questo confronto, il tutto si è rivelato alquanto ridicolo e surreale. L’assenza di Martina ha fatto più rumore della presenza degli altri tre protagonisti. A parlare al suo posto ci ha pensato Gianmarco Steri, il quale è apparso alquanto agguerrito nel difendere la ragazza, cosa che ha irritato sia i presenti sia il pubblico da casa. Ciro Solimeno è stato più volte censurato, mentre Cristina Ferrara è stata non pervenuta per i due terzi della mesa in onda.

Ecco perché Martina De Ioannon non ha accettato il confronto a UeD

Il confronto tra Ciro, Gianmarco e Cristina nella puntata del 29 ottobre di Uomini e Donne è stato decisamente deludente. Si è partiti dall’assenza di Martina. Gianmarco ha rivelato che la giovane abbia rifiutato l’invito della redazione per volere della sua famiglia. I suoi genitori e fratelli, infatti, erano contrari che Martina avesse un confronto con il suo ex Ciro in televisione. Questa motivazione, però, ha fatto acqua da tutte le parti. In tanti non ci hanno creduto ed hanno interpretato l’assenza di Martina più come una mancanza di coraggio nell’affrontare tutta questa situazione. Dopotutto è stata lei ad accettare di prendere parte a ben due programmi televisivi incentrati sui sentimenti, dunque, questa motivazione non risulta molto credibile.

Successivamente, poi, c’è stato un confronto molto acceso tra Ciro e Gianmarco. Il primo, non potendo parlare con Martina, si è dovuto accontentare di interfacciarsi con Steri. Il napoletano ha dichiarato di essersi sentito preso in giro dalla De Ioannon, in quanto si sarebbe gettata tra le braccia di Gianmarco dopo pochissimo dalla fine della loro relazione. Al centro dell’attenzione, poi, ci sono stati tutti i messaggi subliminali che Martina e Gianmarco si sono mandati sui social quale lei era ancora fidanzata con Ciro.

Ciro muove accuse pesanti contro Martina, Gianmarco sbotta e viene criticato

A scatenare l’ira di Ciro è stata innanzitutto una foto che Martina ha pubblicato un po’ di tempo fa in cui ha mostrato la collana che le aveva regalato Gianmarco. Per Ciro questa è stata una mancanza di rispetto e di tatto nei suoi riguardi. Tutti si sono trovati d’accordo con il ragazzo, compresa Maria De Filippi che ha dichiarato che Martina si sarebbe potuta risparmiare questa esternazione considerando la sua attuale intenzione di non spettacolarizzare la storia con Gianmarco.

Ciro è arrivato a fare delle confessioni molto private in cui ha rivelato che il vero motivo per cui Martina lo ha lasciato risieda nel fatto che la giovane cercasse un ragazzo pronto, sia economicamente sia emotivamente, a costruire un futuro con lei. Gianmarco è subito intervenuto per tutelare Martina, invitando Ciro a non muovere accuse così pesanti su di lei in sua assenza in quanto non potesse difendersi. Questo atteggiamento il giovane lo ha adoperato per tutta la durata della puntata. Il comportamento di Steri è stato criticato da molti, anche sui social sono stati tanti gli utenti che hanno reputato il confronto inutile in quanto, se non si può parlare di Martina in quanto assente, non ha alcun senso il dibattito.

Ciro spiega le motivazioni della rottura con Martina! #UominieDonne pic.twitter.com/zbsYIEDtZl — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 29, 2025

Cristina Ferrara non pervenuta a Uomini e Donne, l’epilogo e il “non” commento di Martina

Per i due terzi della trasmissione Cristina Ferrara è stata totalmente ignorata, generando anche una certa ilarità da parte del pubblico di Uomini e Donne. Nel momento in cui Maria le ha dato finalmente la parola, poi, la giovane ha accusato Gianmarco di essere stato immaturo nei suoi riguardi e di non essere sincero. Lui, infatti, farebbe tanto il tipo disinteressato ai social e al parere delle persone quando, in realtà, ci tiene più di tutti.

Tirando le somme, dunque, Maria ha invitato Ciro a mettersi in contatto con Martina per chiarire alcuni aspetti. Cristina andrà avanti con la sua vita senza Gianmarco, mentre quest’ultimo e Martina hanno avviato una relazione, che Steri spera possa andare avanti e decollare. Nel frattempo, tutti attendono una replica da parte di Martina almeno dai social, ma per il momento questo non è accaduto, almeno non in maniera diretta. Contestualmente alla messa in onda della puntata, infatti, la ragazza ha condiviso una foto in cui appare insieme a suo fratello. In questo modo, dunque, ha voluto forse rimarcare quanto tenga alla sua famiglia e al loro parere. A destare sgomento, però, ci ha pensato l’altro ex di Martina, Raul Dumitras, il quale ha pubblicato una foto che lo riprende con la mano sulla fronte mentre è intento a guardare Uomini e Donne, come a dire di essere stufo di tutti questi teatrini.