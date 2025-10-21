Puntata decisamente provante per Agnese De Pasquale quella del 21 ottobre a Uomini e Donne. La dama ha avuto un nuovo confronto con Federico Mastrostefano, il cui epilogo è stato devastante per lei. Oltre che parlare di questo, però, si è parlato anche di Sabrina Zago e Nicola, di Arcangelo e Marina e poi del Trono Classico.

Lo sfogo di Agnese De Pasquale contro Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un confronto tra Sabrina Zago e Nicola. I due stanno continuando la conoscenza, e tutto sembra andare piuttosto bene, tuttavia, la donna ha palesato alcuni paletti che ha deciso di porre in questo percorso. Nello specifico, ha detto di non sentirsi pronta ad andare oltre dal punto di vista fisico con il cavaliere.

Successivamente, poi, è stata data la parola a Federico Mastrostefano il quale, per l’ennesima volta, ha chiarito di essere attratto da Agnese De Pasquale, ma non a tal punto da decidere di conoscere solo lei. Nel corso del dibattito, poi, il cavaliere ha anche rivelato di essere attratto dalla donna prevalentemente mentalmente e non fisicamente. Questo, ovviamente, ha fatto rimanere molto male Agnese. Il confronto ha preso inizialmente una piega divertente ma, ad un certo punto, la situazione è degenerata. La De Pasquale è apparsa molto provata al punto da arrivare a dichiarare di non sentirsi più a suo agio all’interno del programma. La donna è scoppiata in lacrime, profondamente delusa per aver collezionato l’ennesimo buco nell’acqua con Federico.

Nel vedere la donna così provata, Federico ha provato a rimediare dicendo che Agnese fosse una donna speciale, davvero meravigliosa internamente. Proprio per tale ragione, anche se non gli piace al 100%, non vorrebbe perderla. Agnese, però, non è apparsa affatto d’accordo, sta di fatto che durante un ballo si è strappata via il microfono ed ha lasciato lo studio inseguita da Federico. Il cavaliere, nel frattempo, ha deciso di continuare ad uscire con Francesca, che sta prendendo la conoscenza in maniera molto leggera, almeno apparentemente.

Il ritorno di Marina nello studio di UeD, Flavio Ubirti in difficoltà

L’attenzione, poi, si è spostata su Arcangelo e Marina, che ieri ha fatto una scenata senza precedenti. La donna è rientrata in studio dopo essere stata raggiunta da Arcangelo, il quale ha provato a calmarla. Una volta tornata al suo posto, la donna si è scontrata duramente con Isabella e Cinzia Paolini, le quali hanno continuato ad attaccarla e a definire le sue reazioni davvero troppo esasperate.

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella puntata di oggi si è parlato di Flavio Ubirti. Si è partiti da un post puntata della scorsa volta in cui Martina Cardamone è andata da lui per informarlo della sua decisione di andare via in quanto non crede di interessare abbastanza al tronista. Il ragazzo ha provato a farla ragionare, ma non ci è riuscito. In puntata, infatti, la ragazza non si è presentato, così come Denise. Il tronista, allora, ha deciso di lasciare la puntata in anticipo per andare a parlare con le due ragazze. L’esterna fatta con Nicole Belloni, infatti, non è stata mandata neppure in onda.