La settimana di messe in onda di Uomini e Donne si è conclusa con una puntata molto movimentata. Gli utenti del web hanno notato alcune inquadrature “scostumate” che gli autori avrebbero fatto nei riguardi delle dame, ma non solo. Non sono mancate discussioni accese e maschere calate.

Scontro tra Magda e Mario Lenti a Uomini e Donne, e inquadrature osé sulla donna

Nella puntata odierna di Uomini e Donne Magda ha sbottato contro Mario Lenti accusandolo di aver tirato in ballo delle faccende sue personali molto delicate che si sarebbe potuto risparmiare. Il cavaliere, infatti, ha parlato in tv di casa sua e della sua famiglia. Lui ha replicando dicendo di aver agito in questo modo per rabbia contro di lei, che ha tradito delle promesse che gli avrebbe fatto. Gli animi si sono accesi parecchio quando il cavaliere ha detto alla dama di doversi vergognare per come si è comportata, alludendo al rapporto intimo che c’è stato con Sebastiano Mignosa. A quel punto, allora, ha preso la parola Gianni Sperti per mettere al suo posto Mario ed invitarlo a non permettersi mai più di rivolgersi in questo modo ad una donna. Il pubblico è esploso in un fragoroso applauso di appoggio verso la donna. Anche Maria De Filippi ha detto a Mario di aver esagerato in quanto è rimasto ferito nel suo ego per il fatto che la dama sia uscita con un altro uomo. Intanto, l’uomo ha lasciato il numero anche ad una nuova dama, Paola, con cui è uscito per un aperitivo e si è trovato molto bene, ma in studio lei lo ha spiazzato liquidandolo e dicendo di non voler continuare ad uscire con lui.

Ad ogni modo, sui social diversi utenti del web hanno notato un particolare che ha generato parecchia indignazione. Per buona parte del confronto, infatti, la produzione non ha fatto altro che fare inquadrature osé dal basso verso l’alto, mettendo in evidenza le gambe della dama che, indossando una gonna, ha mostrato un po’ più del dovuto. Secondo molti, gli autori dovrebbero prestare maggiore attenzione alle inquadrature considerando che molte donne, non essendo avvezze alle telecamere, potrebbero non fare caso a certi particolari.

Non è per essere bigotto ma perché non la finiscono di riprendere le donne dal basso verso l’alto. Ci sono persone che non hanno l’abitudine di essere in tv e magari non ci fanno caso ma chi riprende dovrebbe mostrare più professionalità. pic.twitter.com/NHYuBHXOmb — yonni (@yonni725) October 17, 2025

Cinzia Paolini e Rocco si sbugiardano a vicenda: tirata in ballo la redazione

L’attenzione, poi, si è spostata su Cinzia Paolini che, oltre a frequentare Rocco, ha accettato anche l’invito a cena di Mario. L’esterna tra i due è andata benissimo, sta di fatto che entrambi sono rimasti positivamente colpiti l’uno dall’altra al punto da baciarsi. Rocco è rimasto piuttosto deluso dal comportamento che la donna sta assumendo nell’ultimo periodo, motivo per il quale, dopo un monologo piuttosto lungo, in cui ha parlato anche di una lettera d’amore che le ha scritto ma non le ha mai inviato, ha deciso di chiudere la conoscenza. Durante il dibattito, poi, Rocco ha tirato fuori una cosa detta da Cinzia contro la redazione. Nel corso di una loro uscita, la donna gli ha detto di avere come la sensazione che la redazione non voglia farla uscire dal programma, in quanto servirebbe per creare dinamiche. Lei in studio ha subito smentito dicendo che stesse scherzando. A quel punto è intervenuta Maria, la quale ha messo al loro posto i due dicendo che Uomini e Donne esiste indipendentemente da loro, quindi andrebbe avanti anche senza la loro presenza.

Dopo lo scontro, poi, Rocco ha detto sottovoce a Cinzia di doverle dire una cosa. Lei, infastidita dal comportamento dell’uomo, lo ha invitato a dire pubblicamente quello che avesse da dire. A quel punto, allora, il cavaliere ha detto di non voler andare oltre in quanto lei gli ha sempre detto che ci sono cose private che sarebbe preferibile non rivelare alla redazione. Tali insinuazioni, ovviamente, non hanno fatto altro che inasprire ancor di più gli animi.