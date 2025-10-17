Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale ha preso la decisione di interrompere la conoscenza con Federico Mastrostefano a causa di alcuni suoi comportamenti. A distanza di alcune ore dalla messa in onda di quanto accaduto, poi, la dama ha deciso di condividere uno sfogo sui social in cui ha parlato delle motivazioni che l’hanno spinta ad agire in questo modo, ma non solo, ci sono stati anche molti attacchi degli utenti del web.

Lo sfogo di Agnese De Pasquale dopo la decisione di chiudere con Federico Mastrostefano a UeD

La frequentazione tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano pare sia giunta al termine a Uomini e Donne. La dama, dopo l’ennesima “marachella” combinata dal cavaliere, ha deciso di rinsavire e di smettere di dargli ulteriori chance. Dopo la messa in onda della puntata, la donna ha deciso di sfogarsi sui social in cui si è liberata di alcuni sassolini nelle scarpe. Agnese ha detto che, se una donna fa scelte discutibili in merito agli uomini con cui esce, non vuol dire necessariamente che il suo intelletto sia scarso. Semplicemente nella vita spesso si tende ad agire guidati dall’impulso, dalla passione, dall’emozione, tutti fattori che esulano dalla sfera razionale.

Il motivo per cui la donna ha deciso di dare delle opportunità a Federico, malgrado i suoi ripetuti comportamenti errati, sta nel fatto che fosse piuttosto presa da lui. Malgrado tali scelte, però, Agnese si reputa una donna estremamente intelligente e in grado di dare ottimi consigli agli altri. Quando, però, è lei a trovarsi all’interno di certe situazioni, perde totalmente la lucidità. Purtroppo, essere intelligente non esula dalla possibilità di incappare in delusioni d’amore, tradimenti, matrimoni fallimentari e quant’altro.

Le accuse contro Agnese e l’autoironia della donna sulla sua situazione complicata

Questi sono concetti che dovrebbero tenere ben presente tutte quelle persone che non stanno facendo altro che attaccare Agnese De Pasquale per tutte le volte in cui ha tollerato i comportamenti di Federico Mastrostefano. Tantissimi utenti del web, infatti, si sono scagliati contro di lei accusandola di essere causa del suo male in quanto ha scelto consapevolmente di frequentare un uomo poco affidabile e “serio”, almeno nella fase iniziale di una conoscenza. Per contro, invece, si è fatta scappare uomini molto più “perbene”, come ad esempio Roberto.

Agnese, però, non è apparsa scalfita dalle critiche, anzi, ha voluto ironizzare sulle sue discutibili scelte sentimentali pubblicando un video simpatico in cui è ripreso il suo angelo custode che sbotta contro di lei accusandola di essere un caso disperato, ragion per cui ha deciso di rassegnare le dimissioni. A seguire, poi, la dama ha condiviso un altro contenuto in cui viene fatto un discorso sulla passione, che spesso spinge a commettere degli errori e a prendere delle strade sbagliate. Ad ogni modo, adesso Agnese avrà capito realmente i suoi errori in modo da non ripeterli, oppure a breve si ritroverà punto e accapo?