Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 14 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 14 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti avverto ancora una volta nell’odierno giorno. Stai attento a evitare comportamenti eccessivamente impulsivi, poiché sei noto per la tua franchezza sfrenata. Non temi di esprimere i tuoi sentimenti, indipendentemente dalle circostanze, e tutti ammirano questa tua qualità, soprattutto quando parli d’amore. Tuttavia, ricorda l’importanza della cautela.

Oroscopo del Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, avremo qualche altalena emotiva. In caso di problemi legali o economici, il mio consiglio è di affidarsi a un professionista. Con Mercurio in opposizione c’è bisogno di maggiore cautela in particolare sui temi tecnici. Sul fronte sentimentale, la situazione risulta piuttosto neutra.

Oroscopo dei Gemelli

Il segno dei Gemelli è avvantaggiato dall’energia positiva di Venere, che ha iniziato a irradiare da poco tempo. Gli astri sembrano suggerire che un’amicizia potrebbe evolvere in qualcosa di più profondo. È evidente che alcuni saranno in grado di superare piccoli intoppi, dando spazio a nuove ed entusiasmanti passioni. Propizie sono le circostanze.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, auspico che abbiate già ricevuto una lieta novella. Se non è così, fidatevi, è lì, pronta a fare capolino. La vostra notorietà aumenterà, specialmente per coloro che hanno perseverato nel perseguire un miglioramento: finalmente vi sentirete appagati. Ovviamente, molti fattori dipenderanno dalle vostre personali abilità. Per quanto riguarda l’amore, mi raccomando, non fatevi travolgere da reazioni troppo impulsive.

Oroscopo del Leone

Attualmente, il Leone è immerso in una competizione intensa, ma l’afa della fatica si sta facendo sentire. Per raggiungere le tue ambizioni, non serve un’enorme sforzo, ma stai attento a non sovraccaricare eccessivamente il tuo fisico.

Oroscopo della Vergine

Vergine, noto una trasformazione in te, soprattutto riguardo a quelle situazioni che all’inizio dell’anno ti creavano disagio. Si parla di questioni familiari e personali. Ora comprendi, infatti, che quando le sfide della vita si presentano, l’unica soluzione a volte è aspettare con pazienza tempi più propizi. Ebbene, sembra che questi tempi siano finalmente arrivati.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, vedo con favore questo nuovo passaggio di Venere che enfatizza i sentimenti e le relazioni, ma in particolare un benessere che, con dispiacere, non si estende ancora al ambito professionale. Qui si avverte una certa fatica, una confusione derivante da varie circostanze, ma il quadro può diventare decisamente più armonico e positivo se guardiamo alle questioni legate all’amore e alle emozioni.

Oroscopo dello Scorpione

Come Paolo Fox, posso dirvi che gli astri lavorano a favore dello Scorpione, grazie all’amicizia di Giove che propizia significative opportunità. Perciò, o spirituali Scorpioni, non allontanatevi da una potenziale offerta. Tenete presente che, entro il termine di Novembre, c’è una prospettiva anche per una rinascita sentimentale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, in queste giornate potresti avvertire una certa tensione, forse legata a una minima insoddisfazione. Tuttavia, non disperare: il cuore della settimana potrebbe rivelarsi fondamentale, grazie alla luna in posizione favorevole, che potrebbe portarti risposte rassicuranti. Inoltre, l’atmosfera amorosa sembra mostrarsi meno tetra rispetto a come appariva agli albori di ottobre.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, giunge l’istante di riflettere su ciò che bisogna sbrigare. Conosco bene la natura del Capricorno, più presi dal benessere altrui che dal proprio, e per tale ragione a volte, provate pure un senso di colpa per errori commessi. Forse in passato avete tentato di soccorrere qualcuno senza riuscirvi, ma sappiate che le nostre decisioni spesso sono influenzate dal Fato. Perciò non tormentatevi senza ragione.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario devono muoversi con anticipo, poiché domani ci sarà l’opposizione della Luna. Nonostante l’intensità di oggi, prestare attenzione a non sovraffaticare il corpo o sovraesporre il conto bancario è cruciale. Attenderti spese straordinarie, forse legate all’automobile o alla casa. Sembra ci sia una situazione che necessita di un “ritocco”.

Oroscopo dei Pesci

Per l’astrologia, per i nati sotto il segno dei Pesci, la Luna Attiva offre una spinta eccezionale. Soprattutto per coloro che sono impegnati nel settore commerciale o artistico, questo può essere un grande vantaggio. Faccio inoltre notare che potrebbero nascere nuove amicizie in questo periodo di fine ottobre. Venere non è più in opposizione, quindi è un periodo favorevole per esplorare nuovi sentimenti o anche per riappacificazioni.

