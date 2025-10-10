Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 11 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 11 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la luna si trova oggi in una posizione sestile che rende questo sabato particolarmente ricco di energia e dinamismo. Agisci con determinazione e sfrutta la positività di questo periodo per fare quel passo che stai progettando. Il consiglio è di non indugiare, poiché domani la luna cambierà posizione assumendo una connotazione dissonante. Se hai delle iniziative da portare avanti, il momento giusto per agire è adesso.

Oroscopo del Toro

Il Toro è attualmente in uno stato di turbolenza, un’agitazione che a volare può essere amplificata dalla negatività di coloro che lo circondano. Quindi, il mio consiglio è quello di selezionare attentamente la propria compagnia, cercando di scegliere individui positivi. Venere, nel frattempo, offre consolazione e guarigione, e potrebbe riportare un vecchio amore sulla tua strada.

Oroscopo dei Gemelli

Bene, avventurandoci nell’oroscopo dei Gemelli, questo periodo emana un’aura di trionfo. Inoltre, attualmente senti il forte desiderio di comunicare le tue riflessioni con grande chiarezza. Questo è un arco di tempo favorevole per far rispettare i tuoi diritti. Dopo il giorno 13, l’amore si farà strada nei dialoghi.

Oroscopo del Cancro

Come ben sappiamo, il Cancro è tradizionalmente associato alla famiglia e all’amore domestico. D’altro canto, la tranquillità nell’ambiente familiare è l’ideale per te, come ho fatto notare in diverse occasioni. Grazie allo influsso di Giove, presente nel tuo settore zodiacale, potresti aver già compiuto decisioni significative che coinvolgono il tuo focolare o la sfera affettiva.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, non perdere la determinazione in questo momento! L’attuale quadro astrale presenta molte opportunità interessanti per tutti gli aspetti della tua vita, ad eccezione della salute. Si percepisce che ultimamente hai lavorato eccessivamente, e questo potrebbe produrre una serie di conseguenze sotto forma di stress e stanchezza.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, in passato hai dovuto fare i conti con delle delusioni, ma adesso il tuo cammino procede sicuro. In questa giornata, presta particolare attenzione ai dettagli. Evita che lo stress ti domini. L’amore riserva situazioni avvincenti, complice Venere che persiste nel tuo segno.

Oroscopo della Bilancia

Dal 13, Bilancia, entreremo nella seconda metà di ottobre e per te sarà un periodo di straordinaria rilevanza. È il momento adatto per valutare attentamente la profondità e la qualità delle tue relazioni. Grandi decisioni ti attendono, che toccano anche il campo sentimentale.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ci sono momenti in cui potresti sperimentare una sensazione di disappunto. Potresti sentirti soggetto di giudizi non meriti. Ignora coloro che non hanno nulla di costruttivo o benefico da offrirti.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la tua situazione sentimentale gioca un ruolo chiave. Tuttavia, risplenderà di una luce inaspettata e potente nella seconda metà del mese, portando l’amore nuovamente al centro dell’attenzione. Nonostante ciò, potrebbe esserci una certa resistenza oggi, a causa dell’influenza negativa della Luna.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno mostra un vivo desiderio di ottenere riconoscimenti e far brillare la propria efficacia anche in campo sentimentale. Tuttavia, è necessario prestare attenzione ai periodi di quiete, perché dopo il giorno 13 del mese corrente, si potrebbero verificare alcuni cambiamenti significativi. Le relazioni in cui non è stata completamente onesta la comunicazione o si celano segreti, potrebbero soffrire di un piccolo contrattempo. Non sottovalutate dunque l’importanza della limpidezza nei confronti del partner.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquariani dovranno cercare un punto di ancoraggio sicuro. Tuttavia, occorre prestare attenzione al benessere personale, poiché Marte, in aspetto dissonante, suggerisce la possibilità di lievi malessere o fastidi tipici della stagione. Le connessioni che emergono ora potrebbero rivelarsi affascinanti ed essenziali per il vostro percorso futuro.

Oroscopo dei Pesci

Un saluto ai Pesci! Non è un periodo ideale per affrontare situazioni critiche, potrebbe essere presente qualche insoddisfazione sull’amore, tuttavia è consigliabile attendere. Migliore non farsi travolgere dalle emozioni, lasciare le cose fluire naturalmente per un pò potrebbe essere la miglior strategia per evitare complicazioni. Ricorda, ogni giorno porta con sé nuove opportunità, domani potrebbe essere un giorno migliore!

